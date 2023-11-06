蛙蛙文創一般口罩混充醫療口罩 史上最大口罩糾紛今起訴

張智人當時到案後，台北地檢署檢察官諭令100萬元交保。（資料照）

2023/11/06 09:54

〔記者錢利忠／台北報導〕史上最大的口罩詐騙糾紛！「蛙蛙文創」公司2020年接下大批口罩訂單，卻爆出未出貨、不退款等糾紛；台北地檢署查出，該公司未經衛生福利部食品藥物管理署核准，涉嫌製販一般口罩，混充醫療口罩牟利，不法獲利4401萬2095元，今依違反醫療器材管理法等罪起訴該公司實際負責人張智人（改名張友慧）、張智人胞弟張維倫，以及法人蛙蛙文創公司。

至於該公司被505名消費者提告，涉嫌接單後不出貨，檢方認定此部分屬於民事糾紛，不構成詐欺，將案發後一度被諭令交保的林潔韵、曾婕琳等該公司23位職員不起訴。

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蛙蛙文創的消費糾紛遍及全台，僅台北市政府就受理1千多名消費者的申訴，前年初還傳出該公司負責人李子斌的死訊，一度引起受害者擔心求償無門，總計505名受害人向北檢提告。

全案起源於有多名消費者反映，蛙蛙公司出貨的口罩品質、包裝有異，甚至還有延遲出貨的情況，經消費者報警提告後，北檢前年10月隨即指揮調查局桃園市調查處展開搜索，並扣得該公司的相關訂單、出貨明細等證物。

檢方查出，該公司自2021年10月21日起，陸續已出貨1萬9907箱，每箱2000片的醫療口罩，總計出貨口罩3981萬4000片；其中，該公司自行生產及出貨的數量占880萬2419片、該公司向其他公司購買並轉售的口罩則有3101萬1581片，以市售每片5元估算，不法所得合計4401萬2095元，檢方建請法院宣告沒收或追徵。

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