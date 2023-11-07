無良商人進口中國冷凍牡蠣偽裝加工品 2萬4千公斤全被國人吃下肚

曾姓商人進口中國冷凍牡蠣偽裝加工品，2萬4千公斤全被國人吃下肚。示意圖。（資料照）

2023/11/07 13:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事水產批發的曾姓男子，從中國進口24000公斤冷凍牡蠣來台，由於冷凍牡蠣是管制品，為了應付海關檢查，他把品名改為「調製牡蠣」成功闖關，再把這批蠣販售給林姓大盤商，林男接著把牡蠣賣給漁市場攤販，被我國人吃下肚，雄檢偵結後依違反懲治走私條例起訴2人。

檢方指出，2021年9月，曾姓男子花了166萬餘元，向中國楊姓男子購買24000公斤冷凍牡蠣，由於冷凍牡蠣是管制進口物品，不得私運進口或銷售，如果要進口，還得附上中國出口檢疫證明書；曾男為了闖關，竟把進口報單的貨物品稱填寫「FORZEN SALTED OYSTER MEAT（調制或保藏牡蠣）」，並於同年9月27日進口來台。

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隔年1月，曾男再把這批牡蠣以196萬餘元賣給林姓大盤商，林姓大盤商又把牡蠣全數賣給漁市場攤販，讓國人吃下肚；高雄關人員後來稽查時發現，該批進口牡蠣單價偏低，調查後發現林男申報不實，將案件移送調查局航高站處理。

檢調偵查時，曾男坦承進口這批牡蠣，坦承牡蠣放在與海水鹽度相同的鹽水保質避免腐壞，並非加工後的「調製牡蠣」；而林男也坦承有賣這批牡蠣給攤販，但辯稱不曉得是管制品，但檢方根據相關事證，認定曾男涉犯私運管制物品罪、林男涉犯銷售走私物品罪，偵結後依法起訴2人。

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