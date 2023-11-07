防阻雙11購物節詐騙手法 啦啦隊女神熊霓任識詐宣導大使

竹市警方邀請啦啦隊女神熊霓擔任識詐宣導大使錄製宣導短片，希望在雙11購物節來臨前，與「霓」一起反詐騙。（記者蔡彰盛攝）

2023/11/07 13:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕近期詐騙案件猖獗，今年新竹市受理的詐欺手法前3名分別為「假投資」、「解除分期付款」及「假網拍」，網購詐騙為常見的詐騙類型，新竹市警察局第一分局今邀請啦啦隊女神熊霓擔任識詐宣導大使，一同錄製宣導短片，希望在雙11購物節來臨前，與「霓」一起反詐騙，避免民眾成為網購詐騙的受害者。

熊霓說，網路購物已成為大家的日常，詐騙集團常利用一頁式廣告，販賣當前最新款的限量商品，如球鞋、名牌包等等，利用聳動的字眼像是「限時特賣」、「倒數計時」等，且優惠價格明顯低於一般市售的價格來吸引消費者，並要求利用通訊軟體私下聯繫交易，使民眾匯款後，等不到訂購商品或賣家帳號消失等詐騙情形發生，希望大家一定要注意。

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新竹市警察局第一分局提醒，雙11購物節即將到來，民眾充滿期待想要購物的同時，詐騙集團也摩拳擦掌準備使消費者掉入詐騙的陷阱，網路購物一定要選擇商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，切勿點擊陌生連結或透過通訊軟體如line或臉書等與賣家私下聯繋交易，若民眾遇到網購可疑訊息或遇到疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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