網紅控杜拜駐處拒幫忙國人 法院判決揭「就是去做詐騙」
〔記者黃佳琳／高雄報導〕網紅「好棒Bump」去年拍攝影片指控，林姓國人被中國博弈公司誘騙至杜拜工作，我駐杜拜辦事處卻拒絕協助；高雄地院審理時，林男證實自己缺錢走路無路「想要出國拚拚看」，也沒有人控制行動，最後「跑不回來」，才向「好棒Bump」求助。法官認定，林男出國前就知道就是要從事詐騙工作。
去年我國發生多起國人遭誘騙赴海外工作，卻淪為詐騙共犯，類似案件頻傳。網紅「好棒Bump」發布影片，控訴駐杜拜辦事處拒發臨時護照給受詐騙集團所害的國人，他多方奔走才救出受困杜拜的林姓國人，事後還跟林男合拍影片，指控外交部辦事不利。
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外交部火速澄清表示，有關指稱駐處拒發臨時護照一事，經查證與事實不符；海外受難國人只要符合補發臨時護照要件，外館確認人別無誤者均予核發，一視同仁，絕無刻意耽擱。
高雄地院審理此案時，法官傳喚林男作證，林男表示，他因缺錢，透過網路得知蕭姓男子刊登海外求職訊息，他與蕭男連絡後，由蕭男安排至杜拜工作，出發前他有跟堂妹講，如果有什麼狀況，請她幫忙買機票，堂妹在他出發前就有警告去杜拜「是不是做詐騙的」，但他當時走投無路，想要「拚拚看」蕭男說的是不是真的，當時心裡想法是「如果蕭男講的是假的，要跑回來應該不會很難」。
法官檢視林男和蕭男的對話紀錄，發現林男抵達杜拜後，發現自己要去做詐騙，但卻沒有向蕭男詢問為何實際工作內容與事前講的不一樣，只反映住宿問題而已，且林男抵達杜拜後始終可用手機查找逃離方式，在杜拜期間也跟家人保持聯絡，當時生活費均是由家人匯款供應。
法官綜合相關事證，認定林男出國前就已經知道出國就是要從事詐騙行為，但蕭男和另名吳姓男子合作替詐騙集團誘騙4名國人赴海外工作，依以詐術使人出國罪判吳男徒刑4年6月；而蕭男則涉犯參與犯罪組織罪、招募他人加入犯罪組織罪、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，從重論處依詐欺未遂罪判徒刑10月，均可上訴。
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