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小額販毒33次 判刑182年併執行15年

陳嫌販毒33次，被高雄高分院判刑182年，併執行刑15年。（記者鮑建信攝）

陳嫌販毒33次，被高雄高分院判刑182年，併執行刑15年。（記者鮑建信攝）

2023/11/07 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓毒梟被控1年半內，涉嫌販賣毒品33次，每次金額800元至400元不等，被高等法院高雄分院依違反毒品危害防制條例判處33罪共182年徒刑，併執行刑15年。

判決書指出，2022年11月25日至2023年4月7日止，陳嫌在高雄市楠梓、梓官等區，涉嫌販售含有2級毒品愷他命、甲基安非他命和3級毒品4-甲基甲基卡西酮等咖啡包，給洪姓、吳姓、張姓、羅姓、蔡姓、謝姓等人共33次。

4月11日上午8點多，楠梓分局辦案人員前往他楠梓住處搜查，查扣安非他命等毒品，依涉嫌違反毒品危害防制條例罪，移送橋頭地檢署偵查並起訴。

地院法官認定陳嫌觸犯33罪，依數罪併罰，分別判處有期徒刑3年8月至10年3月不等徒刑，總共182年1月，併執行刑15年，他不服上訴指出，其中三罪分別判處10年3月、10年2月和10年2月，販賣金額僅1000至2000元，偵查中因無辯護人在場，錯失自白減刑機會，要求從輕發落。

高雄高分院調查，原審審酌販毒金額、數量，也參考犯後態度、供出毒品來源，並斟酌刑法第57條各款情狀加以裁量，認定並無不妥，判決駁回，仍可上訴。

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