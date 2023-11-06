安以軒夫陳榮煉曾任「政協委員」 請求在台居留敗訴確定

女星安以軒丈夫陳榮煉曾任「政協委員」被拒在台居留，上訴請求「人倫」考量准予許可居留延長，最高行政法院判陳敗訴確定。（資料照）

2023/11/06 18:50

〔記者楊國文／台北報導〕女星安以軒的中國澳門籍丈夫陳榮煉，曾申請依親居留獲准，去年1月，陳男申請依親居留延期，遭內政部移民署以他曾任職「晉江政協委員」等理由，不予許可，並廢止居留許可，陳男訴願被駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為原處分無誤，判陳敗訴；陳上訴打出溫情牌，稱太太安以軒和小孩都住在台灣，請求以「人倫」考量，准予居留延長，但最高行政法院認為陳曾任職政協等政治性團體，仍判他敗訴，不准在台居留，全案確定。

51歲的陳榮煉出生於中國福建晉江，是身價百億的澳門德晉集團主席、澳門勵駿集團大股東等身份，去年因被控涉非法賭博、洗錢等罪，一審被判刑14年。

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判決指出，陳榮煉申請依親居留，內政部於2020年8月27日發給陳榮煉居留證，有效期限至2022年1月30日，期限將屆前2天，陳託人至移民署申請居留延期2年。

移民署調查，陳榮煉曾任職「中國人民政治協商會議晉江市委員會委員（晉江政協委員）」及「福建省澳區政協聯誼會常務副會長」，依2021年8月修正的港澳許可辦法第20條第1項規定，即「現（曾）任職於中國行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關（構）、團體」等，不予許可延期居留，內政部因此於2022年3月間做出「不予許可陳申請依親居留延期，並廢止其居留許可」處分。陳榮煉不服，提起訴願被駁回後，再提行政訴訟。

陳榮煉主張，在中國政治協商會議全國委員會的官方網站上，並無他的相關記載，可知他未曾參與政治活動，若他有政協成員等政治身分，豈會受中國政府調查，使得他曾任職於澳門勵駿創建有限公司，數十年來於澳門專注發展的博弈事業，均化為烏有，「如果我曾參與政治工作，曾參與對台灣統戰，怎會遭受如此下場？」，請求撤銷原處分，同意居留延長。

台北高等行政法院審理認為，依「澳門勵駿創建有限公司」2020年年報及官方網站，均記載陳榮煉為執行董事和最大股東，及陳於2012年至2017年任職晉江政協成員、2021年獲委任為福建省澳區政協聯盟會常務副會長，加上陳在疫情爆發期間曾受訪，在媒體提供的圖片亦記載他曾任第十三屆晉江政協成員，內政部不准他依親居留延期的申請，並廢止其居留許可，並無違誤，判他敗訴。

陳不服判決，上訴指出，內政部並無證據可證明他具政協身份，他是因太太安以軒、子女長年住在台灣，才申請欲長期居留，請求以人倫考量，准予延長居留。

不過，最高行政法院綜合認定，陳男曾任職中國晉江政協及政協聯誼會等政治性團體，而他遭中國政府調查，和有無政協身份不一定有關，仍判他敗訴確定。

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