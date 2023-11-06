相約爬北插天山見舅墜谷 消防花15小時救下山仍回天乏術

新北市一對甥舅相約爬北插天山，外甥目睹舅舅墜落溪谷，新北、桃園出度兩市50餘名消防、義消上山救援，耗費15小時，今天凌晨4時許將患者搬運至桃市小烏來下山急救，仍回天乏術。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/06 14:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局5日獲報三峽山區北插天山傳出山難，一名男子報案指稱目睹胞舅墜落溪谷，新北、桃園消防局出動50餘人趕上山救人，但晚間9時許後接觸患者，頭部受創呈現OHCA，消防、義消接手搬運，再耗費9小時，將患者搬運至桃園市小烏來登山口，共耗費約15小時，緊急送醫仍回天乏術，檢警今將相驗釐清死因。

新北市消防局5日下午3時6分接獲桃市119轉報，報案者表示目睹同行爬山的舅舅滑落溪谷，患者呼吸微弱，頭部受創，嘴角流血，緊急提供相關座標，因該處位於三峽山區，新北市消防局派遣第五大隊等5單位、會同桃園派1分隊人力約50餘人同步執行山難救援。

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消防人員在入山5小時後，5日晚間9時7分接觸報案民眾，但不幸滑落溪谷的男子從呼吸微弱，轉為失去生命徵象，因夜間無法申請空勤直升機，救難人員以軟式長背板固定後，將傷者接力搬運下山，到桃市復興鄉小烏來，送上救護車急送醫院，到院仍因傷重不治。

據了解，死者與外甥昨相約挑戰登爬北插天山，從三峽滿月圓入山，回程時，舅舅攀爬陡坡時，不慎從上方摔落，侄兒目睹舅舅墜落溪谷，當時第一時間下到溪谷查看，發現舅舅頭部撞擊流血、四肢擦傷，後續進行CPR急救；消防員架設繩索與搬運，今天凌晨4時許將傷者運抵小烏來登山口，完成這次搜救。

新北市消防局第五大隊鍾世銘表示，北插天山為雪山山脈北段中級山，位處新北、桃園交界處，高度雖僅1727公尺，以路途遙遠，登頂路陡峭極負盛名，需有體耐力及攀爬技巧，才能順利完成登頂，提醒山友出發前進行行程規劃，了解行經路線與時程安排，行前訓練加強自己的體力，確保行程安全。

新北市一對甥舅相約爬北插天山，外甥目睹舅舅墜落溪谷，新北、桃園出度兩市50餘名消防、義消上山救援，耗費15小時，今天凌晨4時許將患者搬運至桃市小烏來下山急救，仍回天乏術。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一對甥舅相約爬北插天山，外甥目睹舅舅墜落溪谷，新北、桃園出度兩市50餘名消防、義消上山救援，耗費15小時，今天凌晨4時許將患者搬運至桃市小烏來下山急救，仍回天乏術。（記者吳仁捷翻攝）

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