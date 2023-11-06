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首頁　>　社會

藝人張秀卿前夫告長官誹謗 原因是不滿被批評「反應差」

林宏銘（右）曾上節目宣導反詐騙。（投訴人提供）

林宏銘（右）曾上節目宣導反詐騙。（投訴人提供）

2023/11/06 13:11

〔記者王冠仁／台北報導〕人稱「警察歌手」，同時也是藝人張秀卿前夫的林宏銘，現職是航空警察局台北分局警務員。林指控，航警局一名高姓長官，多次在工作期間向其他同仁批評他「反應差、反應慢」；他認為自己並無此狀況，而且自己還曾上節目宣導反詐騙，反應靈活，因此認為高對他的批評不實。林在今天投訴媒體，表示已經向高提告，要還給自己一個公道。

林指出，上月11日上班時間，高姓長官在勤務指揮中心辦公室，向一名女警表示，「林的週報報告流程反應很慢、很差」，要女警轉達給其他同仁，此話也輾轉被他聽到。

上月16日，高姓長官前往勤指中心交資料，恰好遇到林正在值勤，林於是問高「為什麼說我反應遲鈍？」高當時回說「我是說你反應差，不是遲鈍」，高還向林說「你在問什麼，我有人事權可以把你調走」，現場氣氛緊張。事後高又再次回到勤務指揮中心，在其他同事面前說他反應很差，還要他去多念一點刑法，還說動輒提告誹謗，這種情況檢察官不會起訴。

林說，他認為高說他反應差、反應慢，卻說不出實例，其說法沒依據，他於是在上月16日對林提告誹謗，要捍衛自己的名譽。

林強調，他曾擔任15年的刑警，參與、破獲許多社會矚目的重大案件，他曾上電視節目以現場直播的方式來宣導反詐騙，警政署還因此頒發感謝狀給他。他認為如果自己反應差，怎麼有辦法上直播節目或是破獲重大刑案？因此認為高所說是無稽之談。

林宏銘因宣導反詐有功，曾獲警政署頒發感謝狀。（投訴人提供）

林宏銘因宣導反詐有功，曾獲警政署頒發感謝狀。（投訴人提供）

林宏銘表示已經向高姓長官提告。（投訴人提供）

林宏銘表示已經向高姓長官提告。（投訴人提供）

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