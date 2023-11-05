泰籍女遊客遊基隆彩虹屋遺失護照 警急聯繫助尋回

泰籍遊客跑到派出所內求助，警方立刻幫忙聯繫周邊派出所協助尋找。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/05 16:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕來自泰國的SUKSAWAT女士昨晚到基隆市警二分局和一路派出所求援，她指自己和友人搭車到彩虹屋遊玩，護照、機票卻遺失。警方立刻協助調閱周邊監視器協助尋找。過程中，SUKSAWAT手機接到訊息指出，有另一名泰籍遊客拾獲她的護照、機票，在基隆公車總站。警方聯繫確認無誤後，引導失主搭車前往取回。

值班警員鄭旭翔、潘禹叡、呂佳駿昨晚6時許，突然接到3名泰籍遊客神色慌張的跑進派出所，用英語說護照不見，請求警方協助。

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警方詢問後，得知SUKSAWAT女士和兩名友人從台北西門町搭乘計程車來到基隆彩虹屋遊玩，下車後發現護照及返程機票不小心遺失，心裡非常焦急；因人生地不熟，只好攔下計程車到最近的派出所報案。

警方立刻訪查轄區鄰近派出所有無人拾獲護照，另一方面則調閱監視器查看他們搭乘的計程車車號，隔沒多久SUKSAWAT女士的手機就接到通訊軟體訊息，得知有一名泰籍人員在基隆公車總站找到她的護照。

警方協助確認無誤後，隨即引導他們到基隆公車總站，讓他們順利取回護照，SUKSAWAT女士離開前非常感謝警方協助，做了成功的國民外交。

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