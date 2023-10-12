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「我太太快生了」！汐止交警鳴笛急開道護送母女均安

新北市警局交通分隊吳姓警員，獲知計程車上有孕婦即將臨盆，立即騎到計程車前，一路鳴笛開道，原本5分鐘的車程，2分鐘就抵達醫院，讓孕婦順利產下女兒。（記者林嘉東翻攝）

新北市警局交通分隊吳姓警員，獲知計程車上有孕婦即將臨盆，立即騎到計程車前，一路鳴笛開道，原本5分鐘的車程，2分鐘就抵達醫院，讓孕婦順利產下女兒。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/12 11:08

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止警分局交通隊吳姓警員，昨（11）日上午騎警用機車行經大同路時，後方1輛計程車乘客突搖下車窗大喊：「我老婆羊水破了，快生了」，吳員立即當起前導車，一路鳴警笛開道，原本5分鐘車程縮短成2分鐘，協助即將臨盆的孕婦平安抵達汐止國泰醫院，順利產下女兒。

第2次當爸爸的陳男，在太太與女兒平安後，於臉書汐止集團貼文，向吳員表達感謝，並報母女平安。汐止分局看到後，才知道是平日行事低調的吳員又默默為民服務。

汐止警分局交通隊指出，昨天上午8時50分許，分隊吳姓員警騎警用摩托車，在結束大同路2段與禮門街口疏導車流勤務，要返回分局途中，聽到計程車後座有名男子搖下車窗，大喊：「我太太羊水破了，快生了」、「幫忙引導至汐止國泰醫院生產」。

吳員立即騎到計程車前方，一路開啟警用機車警報器、警示燈，並不斷鳴笛開道，提醒用路人讓道，原本5分鐘的車程，2分鐘就抵達醫院。

汐止警分局長黃國政表示，交通分隊吳姓同仁勤務中，發現孕婦臨盆緊急生產，主動開道幫忙迅速送醫，處置機警果決，積極為民服務精神值得讚許。

孕婦先生在太太與女兒平安後，在臉書汐止集團貼文，向吳員表達感謝，並報母女平安。（記者林嘉東翻攝）　

孕婦先生在太太與女兒平安後，在臉書汐止集團貼文，向吳員表達感謝，並報母女平安。（記者林嘉東翻攝）　

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