11/4今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台北、屏東

今晚（11月4日）開獎的第112000264期今彩539頭獎開出兩注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/11/04 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月4日）開獎的第112000264期今彩539頭獎開出兩注，分別由屏東縣潮州鎮永春里興隆路194號「億路發彩券行」及台北市北投區中央南路一段180號1樓「天生贏家投注站」開出；第112000264期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000264期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、08、10、12、13、15、16、17」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1429注中獎，每注可得100元。

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第112000264期今彩539中獎號碼為「05、12、24、27、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共354注中獎，每注可得2萬元；參獎共9130注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬9975注中獎，每注可得50元。

第112000264期39樂合彩中獎號碼為「05、12、24、27、37」，四合12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共497注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6160注中獎，每注可得1125元。

第112000264期3星彩中獎號碼為「760」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000264期4星彩中獎號碼為「3830」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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