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7輛砂石車隊全超載1倍 南警開21張罰單估約百萬元

台南學甲警分局昨天（3日）在台84線學甲交流道底下（南8線），攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊。（警方提供）

台南學甲警分局昨天（3日）在台84線學甲交流道底下（南8線），攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊。（警方提供）

2023/11/04 12:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲警分局昨天（3日）在台84線學甲交流道底下（南8線），攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊，帶往地磅站過磅，發現限重35噸和43公噸的砂石車，每輛車總重都是70公噸起跳，超載1倍，每輛砂石車都超載，也未申請路權行駛及違規變更車體，十分誇張，警方對每車各開3張，共開出21張違規罰單。

警方說，每車3張罰款金額合計10至20萬，估計7輛砂石車21張罰單約可被裁罰合計百萬元。

這7輛違規嚴重超載的砂石車隊，從新北走台61下來，要到台南麻豆一處養鴨場填埋，昨天上午8點在台84線底下南8線學甲段被警方取締，應該是開夜車南下。

砂石車嚴重超載，不僅破壞道路，也危及交通安全，讓民眾相當反感，學甲有民眾昨早看到7輛砂石車組成的車隊停在學甲交流道底下休息，直覺疑似超載違規，因分局的社區警政網絡發揮功能，立即通報警方。

學甲分局隨即派遣宅港所、學甲所、交通分隊、分局組合警力共4部巡邏車前往攔查7輛砂土車，並逐一帶往合格地磅站過磅。

7輛砂石車都有違規超載的情形，總限重35公噸、43公噸的砂石車，每車過磅都在70-80公噸間，超載砂石超過30公噸，連警方都嚇了一跳。分局交通組說，因砂石車車斗經過加高改裝，超載1倍，因嚴重超載砂石，當然未申請行駛路權。

學甲分局長劉全福說，針對大型車輛未申請路權、違規超載壓毀路面等態樣將加強取締，也歡迎警民合作，降低交通事故發生率，保障用路人的安全。

台南學甲警分局昨天（3日）在台84線學甲交流道底下（南8線），攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊。（警方提供）

台南學甲警分局昨天（3日）在台84線學甲交流道底下（南8線），攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊。（警方提供）

台南學甲警分局昨天（3日）攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊，車體經過改裝。（警方提供）

台南學甲警分局昨天（3日）攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊，車體經過改裝。（警方提供）

台南學甲警分局昨天（3日）攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊，車體經過改裝。（警方提供）

台南學甲警分局昨天（3日）攔查違規超載的7輛砂石車組成的車隊，車體經過改裝。（警方提供）

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