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首頁　>　社會

花蓮奇萊東稜登山協作疑高山症 空勤總隊出動直升機吊掛送醫

溫姓協作疑似有高山肺水腫，上飛機後給予氧氣。（空勤總隊提供）

溫姓協作疑似有高山肺水腫，上飛機後給予氧氣。（空勤總隊提供）

2023/11/04 09:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一行登山隊13人攀登花蓮秀林鄉奇萊東稜，其中39歲的溫姓登山協作出現呼吸急促，疑似高山症肺水腫，在太魯閣大山北鞍山屋營地待救，花蓮縣消防局接獲報案，成立搜救小組並請求支援航空器，由空勤總隊出動直升機在上午7點半吊掛成功，送至花蓮降落轉診至醫院。

曾經是百岳四大障礙之一的奇萊東稜是缺水路線，今年由太魯閣國家公園管理處分別於磐石中峰、太魯閣北鞍三叉營地與大理石營地等3處興建山屋，且有集水水塔，吸引更多隊伍安排前往。消防局今天清晨5點半接獲報案，39歲溫姓協作呼吸急促疑似肺水腫，急需救援。

花蓮縣消防局成立山域搜救小組，先由消防局慈恩駐地的警消9人出發前往，同時通知內政部空中勤務總隊直升機同步救援。空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲轉報，黑鷹直升機編號編號NA-715上午7點17分從花蓮起飛。

空勤總隊指出，7點28分抵達目標區實施地形偵察及辨識，確認目標，機組員實施飛機馬力檢查、風險評估及救援提示後，7點29分由搜救員吊掛出艙至地面，實施患者檢傷評估，7點33分將病患吊掛上機，機上也給予氧氣，7點49分降落花蓮德興棒球場，由花蓮縣消防局安排救護車轉診就醫。

溫姓協作在直升機降落後，由救護車轉送醫院救治。（空勤總隊提供）

溫姓協作在直升機降落後，由救護車轉送醫院救治。（空勤總隊提供）

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