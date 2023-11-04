南投民眾注意！華陽路照相桿轉向 警：無關績效

南投市華陽路唯一設置的固定式測速照相桿，最近轉向朝市區方向取締違規車輛。（記者謝介裕攝）

2023/11/04 07:19

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市區聯繫國道3號南投交流道及南崗產業園區要道的華陽路，唯一的固定式測速照相桿最近又轉向了，改拍往市區方向的違規車輛，引發民眾質疑是否原先朝郊區方向的取締績效不佳才會更改方向？南投縣警察局嚴正駁斥，並強調，雖然交通法規未載明約束固定式測速照相桿轉換取締方向的時間長短，但基於「滾石不生苔」原則，警方仍會不定期調整其取締方向，藉此讓用路人保持更好的警覺性，確保交通安全。

國道3號南投交流道於2014年3月通車後，雖然帶來交通便利，但車流輛倍增，每逢上下班交通巔峰時間，南投市區交通又更加壅塞，中央為改善紊亂的交通，才與縣府攜手合作陸續開闢4條南投交流道延伸道路，華陽路便是其中之一。

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由於華陽路全線寬敞又筆直，雖然最高速限為60公里，但因汽機車競速、爭道衍生的交通事故迭起，警方才會裝設固定式測速照相桿，且該照相桿從6年前啟用以來，交通事故發生率也的確降低不少。

警方進一步表示，華陽路固定式測速照相桿今年1月至10月31日止，取締違規超速的案件共1382件，比去年同期1242件還多140件，顯示現今將取締方向由郊區調整到市區，與取締績效好壞無關，而是為了提醒民眾不管是騎乘機車或開車都要時時保持高度警覺性，切勿超速、搶快違反交通規則，才是確保快樂出門、平安返家之道。

南投市華陽路是市區聯繫國3南投交流道的要道，最高時速限制60公里。（記者謝介裕攝）

南投市華陽路唯一設置的固定式測速照相桿，最近將取締違規車輛的方向由郊區調整為市區，值得用路人注意。（記者謝介裕攝）

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