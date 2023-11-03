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買消夜巧遇情敵 他持刀狠刺遭警逮

警方將謝男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方將謝男移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/03 15:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕21歲謝姓男子月前與前女友分手，而前女友馬上就找到新歡25歲鄭姓男子，讓謝男認為自己在她心中根本沒有地位，一直滿懷怨恨。今凌晨，謝男步行在新北市五股街頭，冤家路窄巧遇鄭男，謝男於是掏出隨身攜帶的彈簧刀刺向鄭男，鄭男背部中刀，所幸傷口不深自行就醫，警方獲報找到謝男，並將其依法送辦。

據了解，謝男與前女友分手後仍放不下，經常探聽前女友近況，豈料才分沒幾天，前女友馬上與鄭男交往，讓謝男心裡非常不是滋味，更懷疑就是鄭男介入自己才被擠下。然而冤家路窄，今凌晨1時許，謝男步行經過五股區中興路二段買消夜，就巧遇了情敵鄭男。

謝男張嘴就質疑鄭男從中作梗，鄭男則認為自己與誰交往不干謝男的事，雙方爆發激烈口角，謝男越說越火，竟從口袋掏出彈簧刀往鄭男刺去，鄭男轉身閃躲，但背部仍中刀，謝男則意識到自己出手傷人匆匆逃離現場，鄭男則自行就醫，所幸刀傷不深，經包紮後無大礙。

警方循線調閱監視器，鎖定謝男身分與逃逸方向，通知其到案說明，謝男向警方供稱，自己因為情緒控制不住才出手傷人，但否認刻意跟蹤鄭男，警詢後依傷害罪嫌，將謝男移送法辦。

監視器拍下謝男犯案後逃逸身影。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下謝男犯案後逃逸身影。（記者徐聖倫翻攝）

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