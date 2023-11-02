被押後塞1000元要管理員「照顧一下」 炒房團首腦糗了

「江爸江媽炒房團」主腦江宗榮。（資料照）

2023/11/02 21:41

〔記者王定傳／新北報導〕「江爸江媽炒房團」首腦「江爸」江宗榮去年因詐欺案被收押後，竟掏出1千元塞入台北看守所管理員胸前上衣口袋內，並說：「請主管照顧一下」，管理員當場喝止並倒退拒絕，隨後逐級通報，新北地院法官審酌江男行賄金額在5萬元以下、犯後自白，以貪污治罪條例規定減刑後，再考量他犯後態度尚佳，依不違背職務行賄罪，判拘40日，緩刑2年。

檢警調查，以江宗榮及江妻廖美玲（去年6月間過世）為首的炒房團，涉嫌從2017年至2021年間，透過舉辦投資講座等方式，以投資房地產致富、小成本購屋、2年無息貸款等話術，鼓吹學員以高槓桿方式向銀行申貸，或簽本票向建商借錢，卻未經屋主同意，將房屋進行二胎設定，最終，被害人無力還款還欠建商錢，房屋遭法拍後，江男再派旗下成員投標，得標再高價轉售。

請繼續往下閱讀...

檢警去年發動搜索並聲押禁見江男獲准（後來已獲釋），怎料，江男被法院裁定羈押禁見後，竟於同年7月21日凌晨近3時許，自其隨身攜帶的皮包內，拿出1千元，塞入台北看守所管理員胸前上衣口袋內，並說：「請主管照顧一下」，管理員當場喝止並倒退拒絕，隨後逐級通報。

法官審酌江男行賄金額在5萬元以下、犯後自白，以貪污治罪條例規定減刑後，考量他因無因案經判處罪刑紀錄，因一時失慮，致罹刑典，犯後已坦承犯行，判拘40日，緩刑2年。

此外，炒房團成員另涉嫌勾結銀行行員，以偽造申貸戶職業、虛偽填載及不如實審核等方式，包裝申貸戶資料，詐貸2億元再不實實價登錄、炒高房價，檢警今年發動第二波行動，將江宗榮再度聲押禁見獲准，全案尚在偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法