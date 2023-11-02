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台3線「山道猴子」當心！苗栗抓「壓車過彎」 取經彰化科技執法

彰化縣警局為壓制139線機車騎士過彎壓車氣焰，實施過彎角度小於60度即拍照取締的科技執法，先行宣導14天。 （圖由警方提供）

彰化縣警局為壓制139線機車騎士過彎壓車氣焰，實施過彎角度小於60度即拍照取締的科技執法，先行宣導14天。 （圖由警方提供）

2023/11/02 21:24

〔記者湯世名／彰化報導〕省道台3線因沿線風景優美，已成為機車騎士最喜歡車遊的去處，卻常發生騎士過彎壓車失控意外事故，讓苗栗縣警方相當頭大。正巧彰化縣警局為壓制139線機車騎士過彎壓車氣焰，實施過彎角度小於60度即拍照取締的科技執法，2天來就拍到38件過彎壓車行為，苗警今天向彰警探詢這套系統的執行方式，研議擇期來彰化縣警局取經，評估是否採用在台3線治「山道猴子」。

台3線從三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉等路段有許多彎道，吸引許多機車騎士來此練習過彎技巧，卻也經常生騎士過彎速度過快失控轉倒的交通事故。今年7月間曾發生女騎重機過彎失控，連人帶車撞擊電桿後摔車，後方騎士反應不及，接連撞擊燈桿與電桿後摔落田裡，傷重不治；8月間1名男子騎機車行經台3線獅潭路段時，疑似過彎失控自摔，送醫搶救無效。短短1個月，奪走2條寶貴性命。

彰化縣139線今年5月間2名少年共乘機車在「死亡彎道」過彎時撞擊路樹，造成其中1名少年死亡，乘客受傷；7月間1名騎士也在過彎時自撞路樹殞命，8月間1名機車騎士過彎時也失控衝撞路樹死亡，短短3個月內接連發生3起死亡車禍，引發地方議論。

為強化139線彎道危險駕車及速度管理，彰化警方建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在素有「死亡彎道」稱號的李舍咖啡店及少林寺這2處彎道，1日起至14日宣導，15日起正式執法取締。短短2天就拍到38件過彎壓車行為。

彰化縣警局這項科技執法才上路2天，就引起苗栗縣警局關注，彰化警方今天也證實，苗栗警方曾來詢問這套科技執法的實施方式，對於這套由彰化警方全國首創的科技執法頗感興趣，研議擇期組隊前來取經，並帶回評估在台3線的可行性。

彰警交通隊指出，所謂的科技執法，是機車過彎時輪胎與路面夾角小於60度，科技執法系統就會自動偵測後拍照，並傳送到後端由員警進行判讀過濾，以此作為是否開罰標準。一旦開罰都依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

彰化警方在139線實施過彎角度小於60度即拍照的科技執法，受台3線壓車過彎頭疼的苗栗警方今向彰警探詢這套系統的執行方式。（圖由彰化警方提供）

彰化警方在139線實施過彎角度小於60度即拍照的科技執法，受台3線壓車過彎頭疼的苗栗警方今向彰警探詢這套系統的執行方式。（圖由彰化警方提供）

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