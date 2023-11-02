羅時豐兒捲入強盜擄人！竟是為救「遇性侵慣犯假星探」女大生

余嫌等人被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/02 19:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕面貌姣好的20歲女大學生以為新近交往的43歲胡男是「星探」，結果後來發現遭詐騙，叫來余姓前男子「助拳」，夥人將對方痛打一頓，其中，藝人羅時豐的小兒子也涉嫌打人。胡男向北市警大同分局報案「女友被擄」，警方循線火速逮獲林男等5人，但女大生控告胡男妨害性自主，全案現由警方偵辦中。

警方調查，身材肥胖的胡男經常冒充型男，專在台北東區捷運站搭訕貌美女子，佯稱可安排在拍賣網站當model，再以集資加盟為由，誘騙正妹簽約，2012年間，就有女大生面試遭胡男軟禁性侵，警方將人救出後，調查發現疑有逾十多名女子受害。

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警方指出，胡男日前故技重施，又在西門町搭訕女大生，「小潔」受到誆騙，誤認為自己遇到星探，有機會走紅，開始與胡男密切來往，雙方也時常到對方租住處「走動」。

不過，女大生上網搜索發現胡男真實身分，不但是渣男，還是性侵慣犯，要求分手。但在10月30日凌晨，胡男又到她住處賴著不走，讓她畏懼又憤怒，認為行動自由遭受限制，向余姓前男友求救。

余男隨即找來羅時豐兒子羅男等人，5人直奔「小潔」家中，涉嫌持棍棒毆打胡男，將「小潔」帶走。渾身是血的胡男報案指稱遭人毆打，女友「被人押走」，手機、現金都被搶走，恐會遭到不測。

北投分局獲報，立即通報北市刑大組成專案小組，調閱街頭監視器畫面，在東湖一帶找到「小潔」，查獲BB槍、球棒、手機等相關證物，但並沒有找到胡男所說的現金。

不料，「小潔」卻在警方訊問中，意外供說是「自願跟著余男走」，並且要提告胡姓男子妨害性自主，案情大逆轉。

羅時豐的20歲小兒子在警訊中也承認，是跟著朋友到現場，聲稱沒有動手打人。至於涉案的余、羅、鄭、蔡、梁等5人彼此為朋友、同學關係，昨天被依強盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

到於「小潔」部分，她堅持提告妨害性自主和性侵，全案另由警方偵辦中。

警方查獲球棒等證物。（記者劉慶侯翻攝）

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