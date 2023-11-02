小心有詐！刑事局：破獲52案選舉賭盤 半數透過網路下注

葉姓兄弟檔所屬選舉賭盤在臉書社團張貼總統大選賭盤資訊。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/02 17:07

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局分析選舉賭盤個案，發現近日有很多臉書粉絲專頁假藉選舉賭盤行詐騙之實，而統計至今破獲的52件、67人選舉賭盤，有半數都是透過網路下注的賭盤，這類賭盤可能是假借選舉行騙，倘若民眾依指示匯款下注，可能等到選舉結果結束後，對方失聯，始知受騙。刑事局今呼籲，民眾應小心防範，避免上當。

刑事局表示，境外敵對勢力透過選舉賭盤介入我國民主選舉，會嚴重干擾選民投票意願，妨害我國民主政治運作及影響選舉公平性，近日破獲的葉姓嫌犯經營總統大選賭盤案，經追查為葉嫌擔任收注組頭，抽佣後再將剩餘賭資轉交境外共犯，此類境外資金以選舉賭盤方式介入我國民主選舉的犯行，已指派專責大隊深入追查境外共犯身分，以及釐清該集團犯罪組織與運作情形，有效打擊賭盤對選舉的危害。

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因應大選將屆，除傳統的選舉暴力、賄選，還有境外敵對勢力介選、選舉賭盤、假訊息等多重干擾因素，使得選舉情勢複雜程度加劇，已研訂專案打擊計畫及策進作為，要求各警察機關全體動員，確保選舉平順進行，維持社會治安穩定。

刑事局呼籲，總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法已於112年6月9日修正，以選舉為標的之賭博刑責，最高處5年以下有期徒刑，若接受境外敵對勢力指示、委託或資助者，依反滲透法第7條規定，更將加重其刑至2分之1，請民眾切勿以身試法。

此外，檢舉境外敵對勢力介選案件最高獎金2000萬元，檢舉經營選舉賭盤者也有最高獎金500萬元，民眾若發現疑似有境外敵對勢力介入選舉或選舉賭盤情事，應立即向警方報案檢舉，將秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，全力迅速查辦，達成健全民主政治及選賢與能的目標。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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