桃園男以為「槍故障」擊發爆頭亡 黑幫背景曝曾與白狼合照

桃園市蔡姓男子（左）把玩改造槍抵住腦門爆頭斃命，死者遭起底有幫派背景 。（記者李容萍翻攝）

2023/11/02 14:05

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龍潭區前天（10月31日）下午發生一起離奇命案，42歲蔡姓男子因為友人帶了2個兒子到家裡作客，蔡男竟拿出改造槍枝向友人炫耀並把玩，二度作勢朝自己的腦袋扣板機，未料第2次子彈竟直接貫穿腦門，當場鮮血直流，送醫不治。據了解，蔡男曾有竹聯幫背景，有傷害前科，臉書曾PO出和統促黨總裁「白狼」張安樂參加餐會的合照，友人蘇男則是妨礙自由通緝犯，警方昨（1日）循線將他緝捕歸案。

龍潭警方獲報到場調查，昨日報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗，從監視器畫面及證人說詞，檢警初步排除他殺，但仍需進一步調查，蔡男持槍抵住額頭開槍現場有找到疑似不完整彈殼，且從傷勢尚無法研判子彈是否貫穿，需解剖確認腦部有無彈殼殘留，但解剖與否還需考量家屬意見，將進一步追查蔡男槍枝來源。

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據了解，死者平時跟著父親從事土木工程為業，為人海派，熱衷宮廟活動，常在臉書PO出與地方民代合影照，以及他向「白狼」張安樂敬酒的照片，他意外過世後，友人紛紛到他的臉書留言致哀。

此案發生在10月31日下午3點許，當時單親的蘇姓男子帶著2個沒去上學的兒子到蔡男家中作客，閒談中蔡男開始炫耀自己有「好東西」，隨即拿出一把改造手槍坐在沙發上把玩，過程中還說槍枝故障不會擊發，二度把槍枝抵在頭部作勢扣下板機，沒想到第2次子彈竟然真的擊發，並直接貫穿蔡男腦袋，當場鮮血直流。

蘇男及2名兒子見狀當場嚇得從沙發上彈起，2名小孩更是嚇到摀著臉縮在沙發上，3人錯愕好幾秒，隨即匆忙逃離現場；蔡男妻子聽到聲響後下樓，看到丈夫坐在沙發上滿頭鮮血，嚇得打電話報案叫救護車，警方接獲醫院通報有傷者疑似槍傷，蔡男經急救於傍晚宣告不治。

警方事後在蔡姓男子家中起出該支擊發的改造槍枝，除誤擊出的1發子彈，內部已無其他子彈，正清查死者槍枝來源和釐清案情。

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