令人髮指！「霸道總裁」命小弟輪姦逼下海 失學女不從大腿被刺「婊子」

黃川龍、楊佩蓉夫妻與共犯，涉嫌逼女子賣淫，黃男等人還用火烤針頭，沾辣椒醬，在受害女子大腿刺「婊子」等文字。（示意圖）

2023/11/02 13:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子黃川龍、楊佩蓉夫妻與共犯共7人（不含少年犯1人），涉嫌逼迫剛年滿18歲女子小芳簽30萬元本票，再以此虛構債務，逼小芳陪酒與性交易，小芳不從，被黃男等人持鎮暴槍射擊凌虐，將針火烤沾辣椒醬後，於大腿刺入「婊子」、「鬼」，宛如現代黥刑，台中地檢署今天依據人口販運防制法等罪名起訴，並聲明加重量刑。

起訴書指出，涉案的少年犯由少年法庭審理，黃川龍、楊佩蓉夫妻（經營最潮傳播娛樂公司）與共犯共7人，分別依人口販運防制法「意圖營利，以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控等方法，使人從事勞動與報酬顯不相當工作罪」；同法「意圖營利，利用他人難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當工作罪」；刑法「2人以上共同對於女子以強暴、脅迫方法而為性交，並為照相、錄影等之加重強制性交罪」、同法「意圖營利，以強暴方法使女子與他人為性交行為罪」提起公訴。

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中檢指出，小芳（化名，此案發時剛年滿18歲）未成年時，因涉嫌被人媒介賣淫（兒童及少年性剝削防制條例被害人），被安置於收容機構，臉書暱稱「霸道總裁」的黃男，夥同共犯誘騙她逃離，去年12月間再帶至套房或工地等地陪酒賣淫，她不堪被剝削，黃男夫妻指示手下小弟，於今年1月起，先逼小芳簽署30萬元本票，再以欠債為由，逼迫小芳賣淫。

調查顯示，台中地檢署檢察官張富鈞檢指揮調查局中市調查處、中市警局第三分局等單位拘提調查，發現這些惡徒要脅強迫小芳到工地與八大場所陪酒坐檯，甚至安排至套房性交易，苛扣小芳的全數「賣肉金」。

小芳如不從，黃男等8人（含少年犯）即持鎮暴槍、鋼珠槍、空氣槍、棍棒群體圍攻掃射小芳，並以腳踩傷口上，導致小芳全身彈痕累累；楊男與共犯還火烤針，沾辣椒醬後，在小芳大腿刺入「婊子」、「鬼」等文字。

更惡劣的是，黃男以30萬元本票威逼小芳「性侵害1次可抵債5000元」，小芳明確拒絕，仍被黃男與手下共4人（含少年犯1人）帶至房間輪流性侵，且不顧小芳哭泣，黃男在旁觀看且以手機拍攝錄影。

此案是警方到這群惡徒的據點查緝通緝犯之後，意外發現小芳全身傷痕，小芳告知原委，檢警花了3個多月偵辦，今年7月20日思索拘提，將這群惡徒繩之以法。

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