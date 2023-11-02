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宜蘭收容所3保全夾帶現金還收賄 狂撈81萬元被起訴

移民署宜蘭收容所。（記者蔡昀容攝）

移民署宜蘭收容所。（記者蔡昀容攝）

2023/11/02 12:49

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕移民署宜蘭收容所保全人員涉嫌收賄，替收容人攜入現金，甚至趁疫情期間開放「收容替代處分」的具保機制，向收容人收錢辦事，3名保全及1名保全妻子，不法所得約81萬元，檢方偵結起訴。

宜蘭收容所委託民間公司配置30多名保全，負責所內安檢、崗哨等工作，蔡、何、林姓保全於2021年至收容所服務，涉藉職務機會收賄及詐財；蔡男妻子游女負責聯繫收容人親屬和領款事務，並使用前泰國籍收容人及女兒的帳戶收款。

宜蘭收容所主要收容逾期失聯移工，一般會在收容期限內遣送出國，但先前受疫情影響，許多國際航班停飛，延滯遣送，移民署改以「收容替代處分」管控行蹤，透過3萬元保證金及保證人，並附加限制住居、定期報到等條件，讓收容人不必關在所內。

蔡男等3保全藉此向收容人說，付費就能幫忙辦理交保，讓其早點回家，收容人因此匯款數萬元至指定帳戶，蔡男等人再找不知情人士擔任保證人，替收容人具保，不法所得累積17萬6000元，3名保全加上游女，4人平分，每人拿4萬4000元。

此外，3名保全還涉嫌收錢替收容人親友帶錢進所，他們假借核對名牌的名義，將鈔票夾藏在名牌下方，夾帶給收容人；收容人親友每次匯款3000元，抽頭卻高達1000元，賺取暴利，長久下來累積不法所得63萬4100元，3名保全加上1名保全妻子，4人平分下來，每人拿15萬8525元。

移民署接到檢舉後，報請檢廉偵辦，檢廉6月發動搜索，帶回4人，檢方偵結，依貪汙治罪條例起訴4人；檢方認為，4人均自白犯行，並繳回不法所得，請法官依法減輕其刑。

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