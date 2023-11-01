八里雙屍命案判無期 蛇蠍女謝依涵近況曝⋯⋯

桃園女監典獄長林憲銘表示，謝依涵近況穩定。（記者吳政峰攝）

2023/11/01 19:53

〔記者吳政峰／台北報導〕2013年犯下八里雙屍命案的蛇蠍女謝依涵，2017年判無期徒刑確定，目前在桃園女監服刑，典獄長林憲銘1日被媒體問到謝女的近況時表示，她在第一工場服務，負責摺紙工藝品賺取勞作金，她情緒穩定，與其他人無異。

林憲銘1日在法務部舉辦「全國矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示（售）會」記者會，媒體問及謝依涵的近況與在監表現，林憲銘回應，謝女第一年曾被列管，後在獄中情緒穩定，母親不時來面會，現在第一工場服務，負責摺紙工藝品賺取勞作金。

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林憲銘表示，曾看過謝依涵的判決書，得知她為了跟男友結婚，需要金錢，犯下殺人案，令他感到很震驚；謝曾參加啦啦隊的藝文活動，又唱又跳，與其他人無異，看不出是背上2條人命。

林憲銘指出，矯正署訂於11月3日至5日連續三天，於桃園中正藝文特區（包含圖書館總館、藝文廣場、展演中心）舉辦全國矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示（售）會，本次活動以少年復歸及自營商城為主軸，內容宣導矯正學校改制後新氣象、展出全國矯正機關藝文技訓成果，並展現收容人在監獄內努力自新的面向。

林憲銘說明，開幕首日安排的表演節目結合三所矯正機關收容人訓練成果，期待觀眾從表演過程中，感受到收容人從中建立出自信心；此外，活動期間結合矯正機關教化藝文藝品展示及自營作業產品展售，並設計集章闖關遊戲，來現場參與的民眾可透過集章闖關、有獎徵答及影片觀賞等活動，打破對「監獄」舊有的刻板印象。

矯正署長周輝煌表示，本次活動三天展期，每日開放時間為上午9時至下午6時，活動區域規劃有藝文廣場開幕區／展售區、展演中心及圖書館展示區等三處。為吸引人潮帶動買氣，特別設計「集章趣」活動，包含滿額集章活動、我是闖關王、任務大挑戰以及矯正自營商城線上預購現場取貨等，每個活動均備有精美禮物，四大關卡全數完成，還可額外獲得一份限量組合好禮。

法務部長蔡清祥強調，藉由探索收容人的故事與改變，讓現場感受「破繭而出·藝心向前」的氛圍；展售現場也安排矯正機關直播展售活動，讓無法到場的民眾也能用網路取代馬路，線上沉浸式參與活動。

法務部長蔡清祥盼民眾多多購買矯正機關商品。（記者吳政峰攝）

矯正署長周輝煌說明矯正聯展。（記者吳政峰攝）

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