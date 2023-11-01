前法官江國華涉助北韓運4萬噸煤 律師證遭停職10月

前高院法官江國華、江衡（左）父子，被控協助北韓載送無煙煤轉賣，因父子認罪，均獲緩刑。（資料照）

2023/11/01 18:35

〔記者吳政峰／台北報導〕前高等法院法官江國華與兒子江衡，被控協助北韓載送無煙煤約4萬噸，轉賣給台商、越南中塑公司經理呂盈達，台北地院2020年間依偽造私文書罪判江國華1年刑，緩刑5年，律師懲戒委員會日前再判他停止執行職務10月。

江國華現年69歲，畢業於台大法律系，司法官21期結業，歷任台北地院、高雄高分院及高院法官兼書記官長。擔任高院法官期間，曾審理蘇建和等3死囚再審案，判3人無罪且當庭釋放，一時聲名大噪。

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台北地檢署調查，江國華擔任黑航律控投資控股等公司負責人，江衡則是律崗聯合企業的負責人，父子無視聯合國安理會對北韓制裁的禁令，涉嫌於2017年間，透過中國人士所租用的2艘貨輪，從北韓南浦港載送4萬多噸、價值約200多萬美元的無煙煤。

北檢指控，江姓父子為掩人耳目，除購入俄羅斯煤炭產地證明書魚目混珠，還偽造航行日誌，將無煙煤運至越南錦普港外海卸貨，偽裝成越南煤轉售牟利。

北院考量3人犯後承認犯行，2020年依2個偽造私文書罪判江國華有期徒刑8月、7月，定應執行刑1年，緩刑5年，向公庫支付100萬元；江衡2個偽造私文書罪判刑7月、6月，緩刑5年，向公庫支付50萬元；呂盈達1個偽造私文書罪判刑6月，緩刑4年，向公庫支付20萬元。

由於江國華1987年就拿到律師證書，律師懲戒委員會審理後，日前依照律師法與律師倫理規範，決議停止執行職務10月。江國華如不服，可向律師懲戒覆審委員會聲請覆審。

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