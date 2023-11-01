台3線83K遊覽車撞斷電桿 新竹縣北埔53戶一度停電

台3線83K新竹縣北埔路段今天（1日）清晨約5點許，發生遊覽車撞斷電線桿釀成停電情況，所幸車上無乘客，駕駛也沒有受傷，但造成北埔鄉埔尾村及峨眉鄉中盛村等一帶約53戶一度停電。（警方提供）

2023/11/01 12:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一輛遊覽車今天（1日）清晨約5點許行經台3線83K新竹縣北埔路段時，硬生生撞斷電線桿，所幸車上無乘客，駕駛也沒有受傷，但北埔鄉埔尾村及峨眉鄉中盛村等一帶約53戶停電，經台電派工搶修，已於上午11點36分復電，車禍原因警方將進一步調查。

竹東警分局表示，這輛遊覽車行經北埔鄉台3線83K南下外側車道，疑似因道路路況不熟，一時恍神自撞路旁電線桿，遊覽車前車毀損和前擋玻璃破裂，所幸車上沒有乘客，駕駛無受傷也無酒駕，員警於現場實施交通指揮疏導，後續經清理完畢後已恢復通行。

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台電新竹區處表示，台3線83K處附近的電線桿遭遊覽車撞擊，經查。被撞電桿裝置符合道路設施規定，無妨礙交通，已緊急派員搶修，並現場拍照存證，後續將依法辦理求償事宜。對於交通意外事件損毀供電設施導致停電，造成民眾不便，該處深感抱歉。

台3線北埔路段為寬敞四線道，但路線蜿蜒，83K對向車道上月也曾發生1名老翁騎機車不明原因自撞電桿身亡的憾事。警方呼籲汽機車駕駛人應經常檢查車輛機具（械）設施運作是否正常，睡飽再上路，切勿疲勞駕駛，並於車輛行駛當下隨時保持專心，注意車前狀況，以維交通安全。

台3線83K新竹縣北埔路段今天（1日）清晨約5點許，發生遊覽車撞斷電線桿釀成停電情況，所幸車上無乘客，駕駛也沒有受傷，但造成北埔鄉埔尾村及峨眉鄉中盛村等一帶約53戶一度停電。（警方提供）

台3線83K新竹縣北埔路段今天（1日）清晨約5點許，發生遊覽車撞斷電線桿釀成停電情況，所幸車上無乘客，駕駛也沒有受傷，但造成北埔鄉埔尾村及峨眉鄉中盛村等一帶約53戶一度停電。（警方提供）

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