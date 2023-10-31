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進法院過X光機不配合 女子大喊「性騷擾」GG了

楊姓女子（中）進入法院不配合安檢，還駡法警「神經病」，被判拘50日。（記者黃佳琳翻攝）

楊姓女子（中）進入法院不配合安檢，還駡法警「神經病」，被判拘50日。（記者黃佳琳翻攝）

2023/10/31 13:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓女子因案到高雄地方法院出庭，依規定進入法院時要將隨身包包放入X光機檢查，但她認為背包裡有底片相機，過X光機會損壞，不肯配合檢查，還大喊「法警性騷擾」、「神經病」，被法官依妨害公務罪判拘50日得易科罰金，楊女不服上訴，但最後敗訴定讞。

判決指出，去年2月10日下午2點多，楊女從高雄地院市中路大門進入法院，依規定在法院門口要將隨身包包放入X光機輸送帶檢查，但楊女不理會法警和保全的引導，大搖大擺直接穿過安檢門，當場被法警攔下。

法警示意楊女將包包放到X光機檢查，但楊女不肯配合，法警堅持不讓楊女通過，楊女只好把隨身背包裡的底片相機拿出來，向法警說「這底片耶，過X光機會壞掉」，然後再把背包放在已檢查完的輸送帶後方，法警見她不配合，堅持要她把背包拿去輸送帶前方，楊女開始爆氣跳腳， 大喊「法警性騷擾」、「神經病」。

法警當場依妨害公務現行犯將楊女逮捕送辦，高雄地院審理時，楊女否認犯行，說自己忘了說過什麼話，還說自己情緒會失控都是被法警所逼，但法官根據監視器畫面還原現場衝突經過，發現法警並無不當觸碰楊女身體，因此不採信她的說詞，依侮辱公務員罪判拘役50日，得易科罰金。

楊女不服上訴，還說她跟法警是「相駡無好話」，單純只是一場誤會，但法官認為衝突過程中，法警並沒有對楊女說出辱駡字句，而是耐著性子一再好言要求楊女配合檢查，是楊女個人情緒失控導致這場衝突發生，因此駁回她的上訴，全案定讞。

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