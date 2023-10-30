組假病患集團詐保金 寵物店老闆被重判、要吐還理賠金

台南一家鸚鵡寵物店張姓老闆涉組詐領保險金集團，台南地院判他重刑與返還理賠金。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/10/30 21:23

〔記者王俊忠／台南報導〕經營鸚鵡寵物館的張姓男子，涉與10餘人組成詐領保險金集團，他指導共犯向保險公司投保，再請共犯到醫院就診，以「假病患、假住院」方式詐保。1名吳姓共犯先後4次就醫假住院，共詐得307萬多元，其中1次更以重大傷病詐得301萬餘元理賠。保險公司提告求償，台南地院判張、吳兩人連帶賠詐保金給保險公司。

刑事部分，詐保集團首腦張男，也被台南地院合併判刑7年，不得易科罰金；得易科罰金的部分，張男則被判處2年。其他同案多名被告，多數已審結判刑、有人獲緩起訴。

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民事判決指出，張男在台南地區開設鸚鵡寵物館，平日養殖鸚鵡與買賣工作，但從2017年4月中旬起，他召集其他人組成詐保集團，實施「假病患、假住院」詐術手段、向保險公司詐領保險金。

吳姓女子則於2018年7月加入此詐保集團，吳女先向1家人壽險公司投保醫療險與傷害險，張男指導吳女假裝病患，先後在同年7月、8月、10月、11月，以1次摔倒、頭部外傷腦震盪與3次思覺失調症，向兩家醫院求診、住院多天，醫院醫師陷於錯誤、對吳女開出診斷、治療證明。

吳女再拿這些醫院的診治證明，向投保的壽險公司共請領307萬多元保險金，其中，吳女請領的最後一次思覺失調症，還獲得重大傷病理賠301萬多元。壽險公司後來警覺遭詐受害、不甘損失，提告向張男與吳女求償返還理賠金。

張男說，對於刑事判決認定的事實沒有意見，同意原告請求，但此案涉及多家保險公司，他要一起處理，無法承諾何時可以給付款項；吳女也說同意原告請求，但無力賠償。

一審民事庭指張男與吳女涉共同詐欺取財罪，已被一審刑事庭判決有罪刑在案，保險公司的主張有理，判張、吳兩名被告要連帶賠償詐領款給保險公司；此案還可以上訴。

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