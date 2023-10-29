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首頁　>　社會

屏東刺青店疑遭縱火妻死夫傷 鎖定嫌犯追緝中

火調人員展開搜證。（記者羅欣貞攝）

火調人員展開搜證。（記者羅欣貞攝）

2023/10/29 09:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路一處住宅今天（29日）凌晨發生火警，造成一死一傷，警方調查發現，兩人為夫妻，現場為刺青店，是否為兩人經營還要再釐清，全案疑似遭縱火，已鎖定一名男性嫌犯全力追緝中。

警方調查，死者為28歲陳姓女子、傷者為30歲黃姓男子，兩人是夫妻，是否為店主還要進一步了解。

屏東分局民和所所長林東禾上午9點說明，今（29）日凌晨民享路發生火警，分局獲報後立即派員前往協助救災，現場為一棟住宅起火，兩人緊急送往醫院急救，其中一名女性傷者宣告急救無效，另一名男性傷者救護後已恢復意識。經初步調查起火原因疑似遭縱火，已鎖定嫌疑人全力追緝中。

屏縣消防局表示，於今日凌晨4時31分獲報於屏東市民享路住宅火警，出動屏東、屏二、麟洛、九如、特搜大隊、第一大隊、秘書及代理局長，共計16車36人前往搶救，一樓全面燃燒，出水搶救並逐層搜索，火勢於5時16分熄滅，5樓救出2名傷者，皆無生命跡象，送醫後女性仍不治，男性傷者急救後恢復生命徵象，轉院至國軍高雄總醫院左營分院。

附近有住戶表示，事發時似乎有聽到呼救聲，查看才發現是火警。

現場展開調查。（警方提供）

現場展開調查。（警方提供）

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