登革熱噴藥噴到「火燒厝」 屋主氣炸求償千萬嚇哭公務員

台南東區昨天發生件火災，疑似是登革熱噴藥不慎造成，目前消防局正在調查中。（民眾提供）

2023/10/28 06:50

〔記者王捷／台南報導〕台南東區一間透天厝27日天下午傳出火災，疑似是登革熱防噴藥時噴槍高溫引起火苗，屋主發現噴藥噴到「火燒厝」，當場氣炸並對衛生局人員說要求償一千萬，讓衛生局公務員嚇到求饒。

消防局今天將請衛生局人員與噴藥的化學兵回到現場，釐清是否有製作火災調查筆錄的必要，衛生局則回應，依正常流程不會引發火勢，起火原因將交由消防局調查。

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這件火災發生在昨天下午，當時衛生局的人員正領著化學兵進入一間透天厝噴藥，豈料化學兵剛下樓，屋內就傳出火苗，火勢一發不可收拾，讓屋主質疑是化學噴藥不當，才會導致起火，雖然火勢很快就撲滅，衛生局長蘇世斌聞訊也趕到現場，關心起火原因。

據了解，過去衛生局去民宅噴藥都是四人一組，一個負責領噴，另一個負責噴藥，第三位負責環境孳清，最後一位負責警戒，昨天火災的狀況，疑似是人力不足，噴藥變成兩人一組，衛生局領噴人員帶化學兵去三樓噴藥時，領噴人員先去隔壁民宅先做環境檢查，豈料化學兵噴完剛走到二樓，就有火勢竄出。

有協助噴藥的弟兄抱怨，支援噴藥雖然能到外面，但福利不一定好，噴藥一噴就是一整天，防毒面具的濾罐也用很久沒換了，而且化學兵的噴藥槍幾乎整天沒停，藥劑沒了噴槍也不會關，直接灌藥進去，所以噴槍的溫度很高，有可能碰到易燃物就會產生火苗。

眼見噴藥噴到「火燒厝」，屋主老夫妻相當生氣，對著防疫人員痛罵，強調一定要提國賠，東區是房價蛋黃區，要求賠償一千萬，而支援噴藥的衛生局人員是新進公務員，他想到未來可能要負擔賠償責任，嚇得哽咽求饒。

消防局指出，只要屋主提出火災調查，就會製作調查筆錄，今天會先請領噴人員與化學兵還原現場狀況，再決定是否要做調查筆錄；衛生局則回應，正常噴藥情不會造成燃燒，引發火勢的原因要等消防局進一步的調查結果才能確定。

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