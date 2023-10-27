補習班負責人對18歲打工正妹伸鹹豬手 和解賠償判5月

高院改判何男5月徒刑、緩刑3年。（記者楊國文攝）

2023/10/27 13:55

〔記者楊國文／台北報導〕新北市何姓文理補習班負責人趁18歲的打工正妹搬運物品時來不及防備，2度從她身後環抱達5至15秒之久，性騷擾得逞，正妹選擇隱忍下來，不久，何男竟得寸進尺，在2人搬完物品休息時，竟伸鹹豬手到她衣服內抓胸，正妹不甘受辱提告，但何男否認犯行，一審不採信，依性騷擾罪判何男6月徒刑，可易科罰金18萬元，何上訴後與正妹和解、賠償，高院認定何有悔意，改判5月徒刑、緩刑3年定讞。

檢方調查，2020年8月15日中午，已婚的何男和18歲的打工正妹合力將補習班放置在地下室的物品搬移到4樓教室之際，竟起色慾意圖性騷擾，分別在地下室、2樓樓梯處，趁正妹搬運物品來不及抗拒的機會，模仿日本A片性侵害手法，突從從她身後以雙手環抱其腹部，性騒擾得逞，由於何男是負責人身份，被害正妹只好強忍下來。

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不久，何男食髓知味，在4樓教室趁坐在正妹身邊交談時她來不及防備之際，竟將手伸入她的衣服內抓胸，並以手觸摸她的腰、腹部。正妹不滿，怒告何男涉性騷擾。

正妹警詢指控，何男在地下室清理倉庫時，突然從後方抱住她約5到10秒，噁心說「休息一下」，讓她傻眼，後來搬東西到2樓台處時，突然又從後方抱她長達15秒。

正妹怒稱，當2人搬東西到4樓教室時，何男表示坐下來休息一下，開始聊天後，突然將握住她的手，問她在那裡作美甲，並用手指摳其手心，她見狀問「是否可以下班？」沒想到何男突然拉住她的脖子往他的胸口靠過去，並輕聲說「再休息5分鐘」，將他的手伸進她的衣服內抓胸，她受到驚嚇，大叫「不行、不行」，何男才將手伸出來。

不過，何男應訊否認性騷擾；委任律師主張，當天有其他學生和老師正在上課，若有性騷擾犯行，她大可呼救、向他人救助，但告訴人正妹卻從打卡下班，舉止無異狀，並無性騷擾證據。

新北地院審理認為，被害正妹無論在警訊、檢方偵訊和法院開庭時，對案發過程、細節都說詞一致，並無矛盾之處，而且她長期在何男的補習班打工、上班，並無捏造不實而誣陷何男的必要，應屬可信。

另外，正妹的男友蔡男證稱，案發當天接她下班，他問她原因時，她一直哭，並抗拒他碰觸她的身體，後來才說出被何男從後方環抱、抓胸等性騷擾情事，她還要求勿告訴家人，稍早已傳訊息給何妻稱有事和她談。後來，他還陪她去見何妻，告知何男對她性騷擾犯行。

新北地院認定何男性騷擾犯行事證明確，審酌何男擔任補習班負責人，且被害人當時僅18歲，長期在補習班打工、上課，對何男具一定信任程度，他竟趁獨處機會多次對他性騒騷，且無反省之意，判6月徒刑、可易科罰金18萬元。

何男認為判決過重，上訴高等法院後和正妹和解並賠償，高院認定何男有悔意，今改判5月徒刑、緩刑3年，須接受1場法治教育課程定讞。

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