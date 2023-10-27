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台61線西濱竹市路段3大型車追撞 2駕駛一度受困

台61線西濱新竹市香山路段今天清晨發生3大型車追撞，槽車、貨車司機一度受困。（記者洪美秀翻攝）

台61線西濱新竹市香山路段今天清晨發生3大型車追撞，槽車、貨車司機一度受困。（記者洪美秀翻攝）

2023/10/27 11:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕台61線西濱快速道路北上79.2公里、靠近新竹香山路段，今天6點多發生3輛大型車輛追撞的車禍，其中大貨車、槽車駕駛都受困車內，新竹市警消獲報到場搶救，期間也動用破壞器材陸續將2名駕駛救出送醫，還好2人意識清楚，目前車禍肇事原因由警方調查中，該起車禍也造成當地路段交通一度打結。

新竹市消防局指出，今天早上6點39分接獲警方轉報，稱竹市香山區西濱快速道路和美山路的交叉路口發生大車車禍，現場3輛大卡車發生追撞，有人受困車內，消防局陸續派遣朝山、香山分隊共4車、13人到場搶救。

車禍現場在西濱快速道路北上車道，3輛大車不明原因發生追撞，依序為1輛砂石車、1輛貨車和1輛槽車，由於追撞造成中間貨車與最後1輛槽車車頭受損凹陷，2名駕駛受困車內無法爬出，都靠消防人員後續趕到現場協助脫困。

消防局朝山、香山分隊陸續到場搶救受困駕駛，先協助槽車駕駛脫困，救出後交由朝山91送往國泰醫院，司機意識清醒。接著7點多再將中間受困的貨車駕駛救出，司機也是意識清醒，已交由香山91處理。

由於3輛事故車輛因追撞事故占用西濱快速道路外線車道，一度影響交通，警方已派員現場指揮交通及處理車禍狀況，進一步釐清為何發生追撞車禍。

台61線西濱新竹市香山路段今天清晨發生追撞車禍，消防人員趕到現場進行搶救，將受困的司機救出。（記者洪美秀翻攝）

台61線西濱新竹市香山路段今天清晨發生追撞車禍，消防人員趕到現場進行搶救，將受困的司機救出。（記者洪美秀翻攝）

台61線西濱新竹市香山路段今天清晨發生3車追撞，消防人員趕到現場進行搶救，將受困的司機救出。。（記者洪美秀翻攝）

台61線西濱新竹市香山路段今天清晨發生3車追撞，消防人員趕到現場進行搶救，將受困的司機救出。。（記者洪美秀翻攝）

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