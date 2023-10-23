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人夫接到匿名信含光碟 驚覺老婆與老闆偷情

曾姓男子懷疑妻子與老闆有染，憤而求償500萬元，新北地院法官判定2人侵害曾男配偶權，判決陳男賠償10萬元。（資料照）

曾姓男子懷疑妻子與老闆有染，憤而求償500萬元，新北地院法官判定2人侵害曾男配偶權，判決陳男賠償10萬元。（資料照）

2023/10/23 15:16

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子今年接到1封匿名信，記載其妻洪女與洪女的老闆陳男一起出遊，並附上一張光碟，有2人公然牽手同行、擁抱、同宿影片，曾男氣憤提訴求償500萬元，新北地院法官判定2人確有牽手、擁抱、挽手等行為，侵害曾男配偶權，判決陳男賠償10萬元，可上訴。

曾男提訴指出，今年4月接到1封匿名信，記載洪女與陳男一起出遊的時間與地點，還附上1張光碟，裡面有2人出遊影片，竟有公然牽手同行、擁抱、同宿等行為，因此求償500萬元。

對此，陳男辯稱，他與洪女是同事，因工作上而有出差行程，但出差時是各自預訂飯店住宿，即便有如影片照片所示進出同一旅館，亦非同住於同一個房間，並未有同宿行為，至於公然牽手同行、擁抱行為，則他為安慰洪女使其心情平復之舉，並無侵害配偶權。

法官從曾男所提證據判定，2人有一同牽手行走、面對面擁抱、洪女手挽住陳男後腰一同撐傘、洪女挽住陳男手臂一同牽手行走等行為。

法官認為，這顯非已婚人士與異性同事間的尋常舉動，若是同事間一同出差，即便有同行或慰問必要，亦無須有牽手、擁抱及挽手舉動，陳男抗辯是因公出差、基於安慰而有上述舉動，即便屬實，亦已逾越男女彼此交往的分際；另外2人雖有一同從大門進入旅館，但並無證據證明2人有同宿情形，此部份並未侵害曾男配偶權。

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