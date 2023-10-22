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首頁　>　社會

2登山隊水漾森林健行 12人遭蜂螫輕傷自行下山

農業部林業及自然保育署嘉義分署提醒山友，暫時避開虎頭蜂群出沒區域。（嘉義縣消防局提供）

農業部林業及自然保育署嘉義分署提醒山友，暫時避開虎頭蜂群出沒區域。（嘉義縣消防局提供）

2023/10/22 15:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕知名健行登山景點水漾森林虎頭蜂出沒，繼逢甲大學登山社21日遇蜂群包圍，10人送醫救治，今天上午7點多有台中及新竹2支登山隊，也在距離水漾森林約30分鐘處遇到虎頭蜂群，嘉義縣消防局搜救人員趕往現場救援，發現2支登山隊共12人被蜂螫，其中9人已自行下山，另3人經搜救人員開車載送至停車場，婉拒送醫、自行離開。

嘉義縣政府農業處畜產保育科長石蕙菱說，將依登山隊提供座標委託捕蜂抓蛇團隊23日前往現勘，如在登山步道周圍發現蜂巢，將進一步評估移除作業。

消防局表示，今天上午7點44分接獲報案，台中及新竹2支登山隊在杉木營地有遭虎頭蜂螫傷情形，因第一梯人員今晨甫救援逢甲大學登山社學生下山就醫，上午9點集結第二梯次搜救人員趕赴現場救援。

據了解，台中及新竹登山隊各有12名隊員，新竹登山隊9人被蜂螫，傷勢不嚴重，已自行後撤下山，現場接觸到台中登山隊3名患者，輕傷、可行走，開車載送接駁至停車場，3人婉拒送醫。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，前往水漾森林因可從阿里山鄉豐山村、阿里山國家森林遊樂區林業鐵路支線眠月線，以及杉林溪森林生態渡假園區等入口進入，與南投分署已派員在阿里山遊樂區、杉林溪園區門口、塔山車站、塔山步道等處張貼告示有蜂群出沒，呼籲山友登山前注意，暫時避開相關路段。

林業及自然保育署南投分署在杉林溪前往水漾森林途中設有告示牌，提醒山友注意。（嘉義縣消防局提供）

林業及自然保育署南投分署在杉林溪前往水漾森林途中設有告示牌，提醒山友注意。（嘉義縣消防局提供）

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