虎頭蜂攻擊頻傳 玉管處提醒5事項防範

玉管處在玉山園區豎牌提醒民眾小心虎頭蜂。（玉管處提供）

2023/09/26 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕時序入秋以來，山區頻傳虎頭蜂攻擊事件，南投縣竹山鎮知名景點瑞龍瀑布園區本月初即發生二十一名遊客被蜂群螫傷意外，所幸均無生命危險，玉山國家公園管理處官網提出提高防禦力及閃避力等五大注意事項，提醒民眾注意，以策安全。

玉管處指出，虎頭蜂和蜜蜂不一樣，虎頭蜂的螫針可以重複使用，螫人之後攻擊力不會有任何損失，還可以不斷重複攻擊，絕不像被蜜蜂叮咬般只痛一下而已，而是依據個人體質、被蜂螫頻率、蜂毒濃度等等不同，甚至有死亡之虞。

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上山前先查有無蜂群出沒通報

在此前提下，提高防禦力跟閃避力更顯得重要，因此提出有五大注意事項，一是民眾上山前，務必查詢近期要去的登山路線，是否有虎頭蜂出沒等相關通報案件，以提前做好防範。其次，建議穿著淺色、布料光滑的長袖長褲、帽子；第三是遇到虎頭蜂在附近飛，最好不要用手揮打，否則會讓虎頭蜂以為會被侵擾而加速攻擊行為。

第四是在附近的虎頭蜂數量，假使從最初看到一隻路過的虎頭蜂，變成二隻、三隻或愈來愈多，那就代表距離虎頭蜂巢不遠，建議不要再靠近，最好能繞道離開或撤退遠離。第五點則是若不幸被虎頭蜂攻擊，請用衣物包住頭部，趕快遠離蜂群並儘速就醫，相信只要民眾多加留意周遭環境，便可望大幅降低人蜂衝突的機率發生。

虎頭蜂是雜食性昆蟲，爬山或野外活動要小心。（玉管處提供）

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