為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

挑戰1日單攻「八大秀」 5旬山友疑脱水在玉山八通關等待救援

玉山國家公園挑戰「八大秀」路線的南投縣信義鄉八通關越嶺步道，最近因颱風豪雨致多處路段路基流失，玉管處架設繩索供山友平安通行。（玉管處提供）

玉山國家公園挑戰「八大秀」路線的南投縣信義鄉八通關越嶺步道，最近因颱風豪雨致多處路段路基流失，玉管處架設繩索供山友平安通行。（玉管處提供）

2023/10/21 14:46

〔記者謝介裕／南投報導〕山林開放後，登山儼然已成全民運動，但近期登山界卻出現追求第1名、快速王、創紀錄等亂象，今日來自台中的50多歲黃姓男子，打算以1天時間單攻「八大秀」，結果來到南投縣信義鄉八通關越嶺步道14.5k路段，突然出現暈眩、嘔吐等疑似脫水的症狀，南投縣消防局上午11點多接獲通報後，目前已派員上山救助。

南投縣消防局表示，據黃某提供的資料，他與3名友人組成一支4人登山隊伍，今日半夜從南投縣信義鄉東埔登山口入山後，沿八通關越嶺步道挺進，計畫以1天時間單攻「八大秀」，怎料，他身體突然覺得十分不舒服，遂決定下撤並向消防局請求協助，其餘3人仍依原定目標朝花蓮秀姑巒山前進，繼續挑戰「八大秀」之路。

玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）指出，「八大秀」是八通關山、大水窟山及秀姑巒山等3座百岳串聯的路線，海拔標高依序為3335公尺、3642公尺及3805公尺，全部都名列百岳之中，從信義鄉東埔溫泉區登山口進入，迄登頂中央山脈第一高峰的「秀姑巒山」，全程來回約65公里，海拔高度落差達2700多公尺，屬於高難度的登山路線，加上沿途地勢陡峭、險峻，且8、9月間颱風接二連三來襲後，八通關步道也有多處路段出現路基下陷、坍塌情形，更是難上加難，呼籲一般民眾勿輕易嘗試單攻「八大秀」。

以今日等待救援的黃某而言，便可能是為趕時間完成單攻「八大秀」的目標，才未適度休息與補充水分，致出現疑似脫水的症狀，雖然爬山是非常不錯的休閒運動，但一定要「量力而為」，如攀登「八大秀」方面，玉管處建議民眾安排4、5天的行程可能會比較穩妥、安全，千萬不要為了爭奪莫須有的頭銜做出危險的行為，並在事前做好個人健康、體耐力及經驗技術等各方面評估，才是確保登山安全之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚險！玉山八通關女山友滑落20米邊坡 隊友以繩索救援脫困
2023/09/29 13:29

驚險！玉山八通關女山友滑落20米邊坡 隊友以繩索救援脫困
玉山八通關坍方擴及岩壁 玉管處籲山友勿強行通過
2023/08/19 17:01

玉山八通關坍方擴及岩壁 玉管處籲山友勿強行通過

Global Mall《18週年慶》第二波 最高回饋18%
熊出沒注意！玉山八通關驚見台灣黑熊 巡查員直擊曝光
2022/04/08 18:34

熊出沒注意！玉山八通關驚見台灣黑熊 巡查員直擊曝光
天晴也崩坍！玉山主峰線、八通關紛傳落石坍方
2022/03/04 16:31

天晴也崩坍！玉山主峰線、八通關紛傳落石坍方
玉山八通關對關段崩坍 緊急搶通
2020/02/28 17:08

玉山八通關對關段崩坍 緊急搶通
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播