挑戰1日單攻「八大秀」 5旬山友疑脱水在玉山八通關等待救援

玉山國家公園挑戰「八大秀」路線的南投縣信義鄉八通關越嶺步道，最近因颱風豪雨致多處路段路基流失，玉管處架設繩索供山友平安通行。（玉管處提供）

2023/10/21 14:46

〔記者謝介裕／南投報導〕山林開放後，登山儼然已成全民運動，但近期登山界卻出現追求第1名、快速王、創紀錄等亂象，今日來自台中的50多歲黃姓男子，打算以1天時間單攻「八大秀」，結果來到南投縣信義鄉八通關越嶺步道14.5k路段，突然出現暈眩、嘔吐等疑似脫水的症狀，南投縣消防局上午11點多接獲通報後，目前已派員上山救助。

南投縣消防局表示，據黃某提供的資料，他與3名友人組成一支4人登山隊伍，今日半夜從南投縣信義鄉東埔登山口入山後，沿八通關越嶺步道挺進，計畫以1天時間單攻「八大秀」，怎料，他身體突然覺得十分不舒服，遂決定下撤並向消防局請求協助，其餘3人仍依原定目標朝花蓮秀姑巒山前進，繼續挑戰「八大秀」之路。

請繼續往下閱讀...

玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）指出，「八大秀」是八通關山、大水窟山及秀姑巒山等3座百岳串聯的路線，海拔標高依序為3335公尺、3642公尺及3805公尺，全部都名列百岳之中，從信義鄉東埔溫泉區登山口進入，迄登頂中央山脈第一高峰的「秀姑巒山」，全程來回約65公里，海拔高度落差達2700多公尺，屬於高難度的登山路線，加上沿途地勢陡峭、險峻，且8、9月間颱風接二連三來襲後，八通關步道也有多處路段出現路基下陷、坍塌情形，更是難上加難，呼籲一般民眾勿輕易嘗試單攻「八大秀」。

以今日等待救援的黃某而言，便可能是為趕時間完成單攻「八大秀」的目標，才未適度休息與補充水分，致出現疑似脫水的症狀，雖然爬山是非常不錯的休閒運動，但一定要「量力而為」，如攀登「八大秀」方面，玉管處建議民眾安排4、5天的行程可能會比較穩妥、安全，千萬不要為了爭奪莫須有的頭銜做出危險的行為，並在事前做好個人健康、體耐力及經驗技術等各方面評估，才是確保登山安全之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法