驚險！玉山八通關女山友滑落20米邊坡 隊友以繩索救援脫困

玉山八通關路線11.5K處，崩坍碎石路段山壁設有繩索，惟有女山友行經不慎滑落20公尺邊坡，所幸獲救後未有大礙。示意照。（玉管處提供）

2023/09/29 13:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園八通關路線11.5K處，受8月卡努颱風襲擊導致崩坍，甚至可見岩壁，玉山國家公園管理處為此在山壁設置確保繩索，以利山友通過，惟昨（28日）有登山隊下山經過時，其中1名女山友卻不慎滑落，卡在20公尺深的邊坡，所幸有山友緊急以繩索協助，才驚險脫困，玉管處表示，該路段為碎石地質，山友通過務必當心，以免發生危險。

玉管處指出，事發地點在八通關11.5K，已經過了對關，惟該路段8月就因颱風受損，當初曾評估高繞至郡大林道，但後來認為高繞路線太遠，且路況不佳，便在原路以繩索固定方式，並開闢路徑供山友通行。

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但昨有登山隊下山經過時，其中女山友卻不慎滑落受困20公尺邊坡，當時曾通報空勤直升機馳援，但因事故點上空有雲層覆蓋，因此搜救隊改為地面挺進，之後登山隊則傳來好消息，指已透過繩索救援讓女山友返回步道，雖身體有擦傷，但意識都清楚，並在其他山友協助下自行下山。

玉管處強調，崩坍路段為破碎地質，目前以繩索確保方式供山友通過，但山友行經仍需特別留意，除抓著確保繩，也要踩穩踏點，小心通過以維自身安全。

玉山八通關路線11.5K處，崩坍碎石路段山壁設有繩索作為確保，山友通行務必注意安全。（玉管處提供）

玉山八通關路線11.5K處，8月受卡努颱風襲擊，導致出現大片土石崩坍。（玉管處提供）

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