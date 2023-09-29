為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

驚險！玉山八通關女山友滑落20米邊坡 隊友以繩索救援脫困

玉山八通關路線11.5K處，崩坍碎石路段山壁設有繩索，惟有女山友行經不慎滑落20公尺邊坡，所幸獲救後未有大礙。示意照。（玉管處提供）

玉山八通關路線11.5K處，崩坍碎石路段山壁設有繩索，惟有女山友行經不慎滑落20公尺邊坡，所幸獲救後未有大礙。示意照。（玉管處提供）

2023/09/29 13:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園八通關路線11.5K處，受8月卡努颱風襲擊導致崩坍，甚至可見岩壁，玉山國家公園管理處為此在山壁設置確保繩索，以利山友通過，惟昨（28日）有登山隊下山經過時，其中1名女山友卻不慎滑落，卡在20公尺深的邊坡，所幸有山友緊急以繩索協助，才驚險脫困，玉管處表示，該路段為碎石地質，山友通過務必當心，以免發生危險。

玉管處指出，事發地點在八通關11.5K，已經過了對關，惟該路段8月就因颱風受損，當初曾評估高繞至郡大林道，但後來認為高繞路線太遠，且路況不佳，便在原路以繩索固定方式，並開闢路徑供山友通行。

但昨有登山隊下山經過時，其中女山友卻不慎滑落受困20公尺邊坡，當時曾通報空勤直升機馳援，但因事故點上空有雲層覆蓋，因此搜救隊改為地面挺進，之後登山隊則傳來好消息，指已透過繩索救援讓女山友返回步道，雖身體有擦傷，但意識都清楚，並在其他山友協助下自行下山。

玉管處強調，崩坍路段為破碎地質，目前以繩索確保方式供山友通過，但山友行經仍需特別留意，除抓著確保繩，也要踩穩踏點，小心通過以維自身安全。

玉山八通關路線11.5K處，崩坍碎石路段山壁設有繩索作為確保，山友通行務必注意安全。（玉管處提供）

玉山八通關路線11.5K處，崩坍碎石路段山壁設有繩索作為確保，山友通行務必注意安全。（玉管處提供）

玉山八通關路線11.5K處，8月受卡努颱風襲擊，導致出現大片土石崩坍。（玉管處提供）

玉山八通關路線11.5K處，8月受卡努颱風襲擊，導致出現大片土石崩坍。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
玉山前5峰、後4峰掀攀登熱潮 玉管處：別勉強......
2023/09/18 07:09

玉山前5峰、後4峰掀攀登熱潮 玉管處：別勉強......
68歲導遊登玉山突失明 直升機吊掛救援送醫
2023/09/16 16:12

68歲導遊登玉山突失明 直升機吊掛救援送醫

2023【台東光祭】與蝴蝶一起浪漫回知本
玉管處公告4登山路線 即起恢復開放入園
2023/09/11 11:23

玉管處公告4登山路線 即起恢復開放入園
玉山八通關崩坍擴及岩壁 山友勿強行
2023/08/20 05:30

玉山八通關崩坍擴及岩壁 山友勿強行
玉山八通關坍方擴及岩壁 玉管處籲山友勿強行通過
2023/08/19 17:01

玉山八通關坍方擴及岩壁 玉管處籲山友勿強行通過
登山領隊帶團在玉山違規紮營 罰3千+3大高山國家公園停權3年
2023/06/14 16:14

登山領隊帶團在玉山違規紮營 罰3千+3大高山國家公園停權3年
男子攀登奇萊東稜滑落邊坡 搜救隊上山救援
2023/04/26 09:35

男子攀登奇萊東稜滑落邊坡 搜救隊上山救援
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播