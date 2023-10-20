拍攝8名男童共浴裸照 女輔導員這下慘了

女輔導員拍攝男童共浴裸照，北院合併判她8年6月徒刑。示意圖。（資料照）

2023/10/20 16:28

〔記者溫于德／台北報導〕擔任某兒福中心的女輔導員，利用照顧8名男童的機會，要求他們共浴，且不能關上門，藉機拍攝兒童全裸洗澡照片，後來有男童長大後檢舉，檢方將她起訴。台北地院審結依4個「違反本人意願之方法，使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」，合併判她8年6月徒刑。

起訴指，這名女子從2010年起開始擔任輔導員，負責照護育幼家庭內8名男童的生活起居；然而，她明知這些男童年紀屆於7至11歲，竟要求他們共浴，且不能關上門，藉機拍攝他們露下體的洗浴照片，女輔導員則持手機在浴室外拍攝男童的裸照。

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直到2019年10月，其中一名受害男童在上兩性平等課程時，童言童語地驚爆自己洗澡時曾被女輔導員拍照，全案才曝光。

後來檢警介入偵辦，搜索女輔導員住處，發現她把相關檔案存入隨身碟，也建立名為「生活紀錄2012年3.4月0301○洗澡」的資料夾，還清出她也有拍攝1名女童。

而女輔導員雖承認拍攝兒童洗浴照片，卻辯稱只是好奇、想替兒童留下生活紀錄，更指是兒童請她幫忙拍攝，「直到他們遮掩生殖器官後，我才同意幫忙拍攝，我拍完就離開」。

女輔導員同時否認違反兒童的意願，也沒有要滿足自己的性慾跟好奇，且照片中的兒童都充滿笑容也遮掩自己的生殖器，何來偷拍？

北院審理時，經傳喚其他輔導員、家庭組長、主任作證，得知女輔導員曾被斥責沒有注意兒童隱私，且有男童證稱洗澡被拍照都不是出於自願，故認定女輔導員有罪。

合議庭指女輔導員明知兒童身心處於發展階段，判斷力及自我保護能力未臻成熟，竟利用兒童年紀尚幼兒，滿足一己慾望，拍攝兒童全身裸露，戕害兒童的身心發展甚鉅，也可能損及兒童日後對兩性關係的認知。

合議庭最終認定女輔導員犯4個「違反本人意願之方法，使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」，各判6年4月、6年6月、6年2月、6年，合併應執行刑8年6月；可上訴。

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