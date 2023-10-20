柯粉護航柯文哲用假公文向名嘴爆料 手法太粗糙一眼被識破

王男偽造假公文企圖護航柯文哲，結果手法太差一眼就被識破。（情境照）

2023/10/20 10:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲王姓男大生不滿無黨籍立委林昶佐攻擊時任台北市長柯文哲的防疫政策，用林昶佐的名義偽造林與中央疫情指揮中心的公文，佯稱「要讓柯文哲進退兩難」，再把假公文用匿名爆料方式，寄給名嘴黃揚明，結果黃揚明一看公文就立即識破是造假，黃通知林有人冒名製作假公文，林報案後，調查局循線逮找王男，但法官認為王男未造成巨大損害，判緩刑3年。

判決指出，去年7月8日，王姓男大生想要護航柯文哲，又擔心被抓，他自作聰明跑到某旅館使用公共WIFI，隱匿自己真實的IP位址後，上網搜尋「立委」、「公文」取得函文範本PDF檔及「立法委員林昶佐」印文圖片檔，再以PDF編輯軟體製造中央疫情指揮中心與林昶佐的來往公文，並在公文內容裡寫上「本中心將鬆綁各項防疫措施，請委員想辦法讓柯文哲進退兩難」、「關於委員相關新聞，我已請新聞台下架了，請查照」。

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王姓男大生再以匿名方式，偽裝成林昶佐的助理，將偽造公文寄給名嘴黃揚明，媒體人出身的黃揚明，一見到公文就立即識破「主客體不對」，公文是偽造的，趕緊通知林昶佐，林獲報後，指派辦公室主任向調查局報案，經調查員抽絲剝繭，今年4月在高雄逮捕涉案的王姓男大生。

高雄地院審理時，王男坦承犯行，法官認為，王男沒有前科，僅因一時失慮涉偽造文書案件，但見他已有悔悟之心，且偽造準公文書僅1份，傳送行使對象僅1人，犯行所生損害尚非巨大，考量他剛從大學畢業，為避免執行短期自由刑對其身心造成不良影響，並鼓勵其循正軌生活，因此判他徒刑1年，但以暫不執行為適當，另宣告緩刑3年，並須提供60小時義務勞務，及接受法治教育1場次，可上訴。

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