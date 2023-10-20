為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

柯粉護航柯文哲用假公文向名嘴爆料 手法太粗糙一眼被識破

王男偽造假公文企圖護航柯文哲，結果手法太差一眼就被識破。（情境照）

王男偽造假公文企圖護航柯文哲，結果手法太差一眼就被識破。（情境照）

2023/10/20 10:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲王姓男大生不滿無黨籍立委林昶佐攻擊時任台北市長柯文哲的防疫政策，用林昶佐的名義偽造林與中央疫情指揮中心的公文，佯稱「要讓柯文哲進退兩難」，再把假公文用匿名爆料方式，寄給名嘴黃揚明，結果黃揚明一看公文就立即識破是造假，黃通知林有人冒名製作假公文，林報案後，調查局循線逮找王男，但法官認為王男未造成巨大損害，判緩刑3年。

判決指出，去年7月8日，王姓男大生想要護航柯文哲，又擔心被抓，他自作聰明跑到某旅館使用公共WIFI，隱匿自己真實的IP位址後，上網搜尋「立委」、「公文」取得函文範本PDF檔及「立法委員林昶佐」印文圖片檔，再以PDF編輯軟體製造中央疫情指揮中心與林昶佐的來往公文，並在公文內容裡寫上「本中心將鬆綁各項防疫措施，請委員想辦法讓柯文哲進退兩難」、「關於委員相關新聞，我已請新聞台下架了，請查照」。

王姓男大生再以匿名方式，偽裝成林昶佐的助理，將偽造公文寄給名嘴黃揚明，媒體人出身的黃揚明，一見到公文就立即識破「主客體不對」，公文是偽造的，趕緊通知林昶佐，林獲報後，指派辦公室主任向調查局報案，經調查員抽絲剝繭，今年4月在高雄逮捕涉案的王姓男大生。

高雄地院審理時，王男坦承犯行，法官認為，王男沒有前科，僅因一時失慮涉偽造文書案件，但見他已有悔悟之心，且偽造準公文書僅1份，傳送行使對象僅1人，犯行所生損害尚非巨大，考量他剛從大學畢業，為避免執行短期自由刑對其身心造成不良影響，並鼓勵其循正軌生活，因此判他徒刑1年，但以暫不執行為適當，另宣告緩刑3年，並須提供60小時義務勞務，及接受法治教育1場次，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林昶佐以「人選之人」敘述台灣民主 盼以歌手身分重回奧斯陸論壇
2023/10/18 18:18

林昶佐以「人選之人」敘述台灣民主 盼以歌手身分重回奧斯陸論壇
詐領旅遊補助144萬 中華情旅遊集團 5人起訴
2023/09/05 05:30

詐領旅遊補助144萬 中華情旅遊集團 5人起訴

高鐵結合科學園區 嘉義站區輕豪宅夯
罷昶二階連署書不合格率近3成 王定宇：是否以偽造文書法辦？
2021/11/12 22:36

罷昶二階連署書不合格率近3成 王定宇：是否以偽造文書法辦？
衝業績假冒藥師公會名義攬客 中華電信工程師賠35萬換緩刑
2020/10/09 13:21

衝業績假冒藥師公會名義攬客 中華電信工程師賠35萬換緩刑

女力限定盛會 2023台新女子路跑開始報名
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播