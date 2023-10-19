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蘇偉碩不滿遭高雄榮總記2大過免職 敗訴確定

蘇偉碩因長期反對萊豬進口，加上近年鬧出職場霸凌，讓他知名度水漲船高。（檔案照，取自蘇偉碩臉書）

蘇偉碩因長期反對萊豬進口，加上近年鬧出職場霸凌，讓他知名度水漲船高。（檔案照，取自蘇偉碩臉書）

2023/10/19 23:27

〔記者楊國文／台北報導〕精神科醫師蘇偉碩過去在高雄榮總台南分院擔任精神科醫師期間，被院方指控言行不當、發表詆毀院方名譽的文章等行為，多次記過、申誡處分後，已累積2大過，將他年終考績打丁等並免職處分。蘇不服請辭並提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理認定懲處無誤，判蘇敗訴；蘇上訴後，最高行政法院今判決駁回確定。

蘇偉碩因長期反對萊豬進口，加上近年來鬧出職場霸凌事件，讓他知名度水漲船高。

不過，蘇偉碩他在高雄榮總台南分院任職期間，爆發多項爭議，院方指控蘇在2019年8、9月間，兩度在個人臉書貼文稱「來這個醫院工作4年，就是陸續在承受上級長官的霸凌，真的是以前任何一個工作場所都不曾遇過的頻率及強度」等言論，造成大眾對該院偏頗的認知，同年10月，蘇先在醫勞盟社群網站臉書貼文，之後也召開記者會宣稱自己遭到職場霸凌。

不僅如此，院方調查認定蘇偉碩霸凌一位護理長，認定他行為不檢，總計蘇偉碩多項處分從申誡1次至大過1次不等，經獎懲相抵後已累積2大過，依公務人員考績法第7條、12條等規定，將蘇偉碩2019年年終考績打丁等，並予免職。

蘇偉碩不服，提復審遭駁回後，提起多件行政訴訟，否認院方指摘他散發不實文章妄控長官霸凌，主張任職期間對醫院有很多興革建議，發言也未對院方名譽造成損害，請求撤銷處分。

高雄高等法院認為高雄榮總台南分院核予蘇偉碩考績丁等、免職處分並無違誤，判蘇敗訴。蘇不服提起上訴，最高行政法院今判決駁回確定。

蘇偉碩另案提起訴訟求償部份，原判決以移文單的內容並未改變蘇公務員身份及其職等，不具行政處分性質，認為此部份及併為請求損害賠償部份為不合法，而予以駁回，但最高行政法院認為，有適用法規不當的違誤，因此廢棄發回高雄高等行政法院另行審理。

精神科醫師蘇偉碩遭醫院指控言行不當，記2大過免職，蘇不服興訟，最高行政法院判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

精神科醫師蘇偉碩遭醫院指控言行不當，記2大過免職，蘇不服興訟，最高行政法院判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

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