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首頁　>　社會

傳吳季穎變賣名錶 士檢未認定犯竊盜罪

前SBL台啤隊球星吳季穎被爆料涉嫌打假球及簽賭，士林地檢署昨認定他涉犯運動彩券發行條例第21條與刑法詐欺、賭博共3罪，諭令25萬元交保並限制住居。（資料照）

前SBL台啤隊球星吳季穎被爆料涉嫌打假球及簽賭，士林地檢署昨認定他涉犯運動彩券發行條例第21條與刑法詐欺、賭博共3罪，諭令25萬元交保並限制住居。（資料照）

2023/10/19 17:07

〔記者溫于德／台北報導〕前SBL台啤隊球星吳季穎被爆料涉嫌打假球及簽賭，士林地檢署昨認定他涉犯運動彩券發行條例第21條與刑法詐欺、賭博共3罪，諭令25萬元交保並限制住居。今有媒體報導吳男變賣裕隆集團前董事長的AP名錶，涉嫌竊盜罪；士檢表示「檢方並未認定吳男犯竊盜罪」，代表吳男沒有涉嫌竊盜。

各界盛傳吳季穎在北市文山區有一處豪宅，但實際上他租屋處位於景美夜市旁、是一間小套旁；然而，平時他的手頭並不寬裕，卻突然有名車可開，也擁市價逾千萬的AP限量錶因而起人疑竇，懷疑他因與裕隆集團千金過從甚密而取得，並藉此兜售AP限量錶；對此士檢表示，本案無關竊盜。

吳男被爆料今年6月低調離開裕隆納智捷隊的主因是因為被檢舉打假球和簽賭，吳男前天主動前往刑事局說明完畢後，未返家先投宿旅館，昨日再經警方陪同前往士檢複訊。

檢方訊問前早已掌握吳男曾上「九州娛樂城」註冊會員，再下注簽賭職籃比賽，替自己效力的裕隆隊下注贏球或輸球，每場獲利約30萬元至50萬元。

檢方偵訊同時查扣吳男的手機，以追查有無共犯；吳男則坦承簽賭，但否認有打假球，因每場籃球比賽參與球員眾多，非他一人可控制比賽結果。昨日事先備足保金的吳男替自己完成辦保。

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