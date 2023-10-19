賄選新花招？ 1萬塞樁腳廁所衛生紙下 苑裡鎮代落選又判刑

高等法院台中分院二審認為賴政瑞敗壞選風且無值得同情之處，維持一審的3年2月原判決。（資料照）

2023/10/19 13:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕爭取連任的苗栗縣苑裡鎮民代表賴政瑞（無黨籍，未當選），去年11月選舉期間，交付現金3萬8000元給女樁腳賄選，其中1萬元還放在樁腳住處廁所的衛生紙下面，女樁腳分別向兩位親友，交付共3000元賄選（預計6票），卻被調查局與警方查獲，賴政瑞坦承賄選，苗栗地院一審依投票交付賄賂罪判刑3年2月，褫奪公權4年，賴上訴二審，聲明減輕其刑，高等法院台中分院認為他敗壞選風，且無值得同情之處，駁回上訴。

判決書指出，賴政瑞參選的苗栗縣苑裡鎮民代表第二選區，名額僅二席，有四人參選，選情激烈，賴於去年11月間，兩度到一位女樁腳住處，委託女樁腳幫他賄選，第一次交付現金2萬8000元，第二次交付1萬元，約定的賄選金額是每一票500元。

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案發後檢察官偵訊，賴政瑞說，他是農會理事，女樁腳是農民，「常叫我幫忙她肥料及收稻穀的事情，她說要幫我拉票，我就拿2萬8000元給她，給她炒米粉等幫我拉票」，但這些錢不是要買票，至於賴第二次到女樁腳住處，把1萬元放在廁所的衛生紙下面，為何這樣做？賴回答說，因女樁腳買米粉與布置舞台的錢不夠，他才又補給1萬元，當時因女樁腳住處外面很多人，才把1萬元放衛生紙下面。

苗栗地方法院認為賴政瑞賄選屬實，依共同犯「公職人員選舉罷免法」的「投票交付賄賂罪」判刑3年2月，褫奪公權4年，女樁腳則判刑1年8月，褫奪公權2年，緩刑4年，條件是支付公庫5萬元。

賴政瑞上訴二審，律師為他辯護說，他於警詢時即坦承交付現金3萬8000元給女樁腳，也於檢察官偵訊時供稱，交錢委託女樁腳幫忙買炒米粉與拉票，這是於偵查中自白，請依公職人員選舉罷免法的規定減刑。

高等法院台中分院二審卻認為，檢察官偵查時，問賴政瑞是否買票？他直接直接回答「沒有買票」，宣稱給錢是要選舉造勢，並非買票賄選，這不是坦承自白，不符合減刑規定，且他賄選行為敗壞選風，嚴重破壞選舉公正性，無值得同情之處，駁回上訴，維持3年2月原判決，可上訴三審。

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