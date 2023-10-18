新店裕隆城磁磚掉落險砸傷人 新北工務局開罰6萬

新店裕隆城商場日前發生磁磚掉落，業者已完成改善。（工務局提供）

2023/10/18 15:58

首次上稿 14:43

更新時間 15:58（新增誠品回應）

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市新店區「YES!LIFE裕隆城」商場9月28日才開幕，日前一對情侶在1樓逛街時，險遭樓上墜落的磚塊砸中，虛驚一場。市府工務局今天前往會勘，確認場所已改善完成，但業者未善盡維護管理之責，造成公共安全疑慮，將依據建築法規定裁罰6萬元。

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有民眾15日在Dcard發文表示，下午4點和男友在新店裕隆城1樓拍照，突然傳來一聲巨響，地板微微震動，原以為樓上有東西被弄倒，但轉頭後發現，樓上牆邊一塊磚頭直接硬生生砸在地板上斷成幾截，如果稍微走慢一點，可能會被磚塊砸傷，後果不堪設想。

工務局使用管理科科長許雅惠表示，新店裕隆城商場為地下3層至地上8層鋼骨造建築物，接獲通報當下已派員至現場了解狀況，發生位置在1樓及2樓內部的造型磚掉落，業者已自行檢視並清除周圍有掉落疑慮的材料。

許雅惠說，依建築法77條規定，建築物所有權人或使用人應對建築物所構造及使用善盡維護管理之責，違者最高可處30萬元罰鍰，本次事件因場所業者未善盡維護管理之責，引發公共安全疑慮，工務局將依法裁罰6萬元。

由於事發地點是在「誠品生活新店」商場範圍，誠品表示，因脫落的磁磚為誠品生活新店賣場的牆壁裝飾物件，經確認為壁面小磁磚，當下立即確認是否有任何人受傷，且在當時以及發生事件後3天，已針對賣場磁磚全面檢測，確保安全無虞。

新店裕隆城商場日前發生壁面磁磚掉落，所幸未釀成人員受傷。（工務局提供）

新店裕隆城商場9月28日才開幕。（工務局提供）

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