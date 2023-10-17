延誤上訴1天！林杏兒確定當選議員 法務部請高檢署查明

台北市議員林杏兒確定當選有效。（資料照，記者吳政峰攝）

2023/10/17 21:20

〔記者吳政峰／台北報導〕前國民黨中常委蕭景田去年涉以現金1萬元行賄9名里長候選人，助時任國民黨發言人的林杏兒當選台北市議員，士林地檢署除以違反選罷法「投票行賄罪」起訴蕭景田等11人，並對林杏兒提起當選無效訴訟，未料竟因上訴延誤1天，日前被高等法院駁回，林確定當選議員。法務部已督請高檢署查明原委。

法務部獲悉此事後，立刻督請高檢署查明，高檢署則要求士檢釐清原委，士檢已就當初收判過程進行內部行政調查，後續將依照高檢署指示，儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。

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士檢提起林杏兒當選無效之訴，一審士林地院認為，檢方無法證明蕭景田行賄前，有先跟林杏兒聯絡等可疑情形，7月間判林當選有效。士檢不服，提起上訴，未料竟因遲誤1日（民事訴訟法規定，上訴期間為20日，自送達判決後起算），而遭高院駁回確定。

高院指出，一審判決7月18日送達士林地檢署，由收發室人員以受僱人身分在送達證書上蓋用「臺灣士林地方檢察署收狀章」予以收受，而因士檢跟士院在同一地址，投遞上訴狀無須加計在途期間，故本件上訴期間算至8月7日（星期一）已屆滿，士檢遲至8月8日始提起上訴，已逾上訴期間，上訴不合法，應予駁回。

士檢雖主張，士林地檢收發室人員並非受僱人，且該收發室人員並未蓋用自己私章或簽名於其上，尚不生送達效力，應以委任訴訟代理人實際收受原判決之日、即7月25日，才為合法送達之日。

但高院認為，檢察官及其訴訟代理人均屬士林地檢員工，以士林地檢為送達處所，依「郵務機構送達訴訟文書實施辦法」第7條規定，郵務機構送達人得將訴訟文書付與送達處所內「接收郵件人員」，即士林地檢收發室人員。

高院強調，縱未經受僱人簽署其名、蓋用私章或按指印，亦不影響合法送達之效力，士林地檢收發室人員有權收受訴訟文書，故7月18日收受時，已生對合法送達的效力，檢察官主張實際收受之日為7月25日，並不可採。

士檢調查，蕭景田與國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川，認為林杏兒參選台北市第14屆議員第一選區（士林、北投）的選情不佳，為讓林杏兒能夠順利當選，去年11月22日，兩人拜訪多名里長候選人，用信封袋裝有林杏兒選舉文宣及現金1萬元，拜託投票支持林杏兒，並幫忙拉票，林最後以1萬6369票順利當選。士檢除起訴蕭景田等11人「投票行賄罪」，目前仍在士院審理中，另提起當選無效之訴，詎料卻因遲誤上訴1天而被駁回確定。

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