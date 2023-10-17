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上訴遲1天 林杏兒當選有效確定 士檢：釐清責任後說明

二審以士檢上訴遲延一天為由駁回，林杏兒當選台北市議員有效確定；士檢表示，會儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。（資料照）

二審以士檢上訴遲延一天為由駁回，林杏兒當選台北市議員有效確定；士檢表示，會儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。（資料照）

2023/10/17 19:35

〔記者溫于德／台北報導〕前國民黨中常委蕭景田去年涉以現金1萬元行賄9名里長候選人，助時任國民黨發言人林杏兒順利當選台北市議員，士林地檢署後來對林女提起當選無效訴訟，一審遭駁回，二審再以士檢上訴遲延一天為由裁定駁回，等同林女當選有效。士檢稍早透過聲明指會儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。

士檢的聲明提到，院檢對於上訴起算日期認知不同，士檢除正深入研議裁定理由，並就當初收判過程進行內部行政調查，士檢後續將依照台灣高等檢署的指示，儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。

全案源於，士檢調查，蕭景田與國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川，認為林杏兒參選台北市第14屆議員第一選區（士林、北投）的選情不佳，為讓林杏兒能夠順利當選，去年11月22日，蕭、曾拜訪多名里長候選人，用信封袋裝有林杏兒選舉文宣及現金1萬元，拜託投票支持林杏兒，並幫忙拉票，林最後以1萬6369票順利當選。

士檢後來除了起訴蕭景田等11人「投票行賄罪」，目前仍由士林地院刑庭審理中；另對林杏兒提起當選無效之訴。

士院民庭認為，選罷法中關於當選無效訴訟，並沒有第三人賄選行為應負連帶責任的規定，也不應歸咎於當選人，本案無法證明蕭景田行賄前，有先跟林杏兒聯絡等可疑情形，且以蕭、曾在國民黨的地位，原本就肩負輔選責任，不排除是以自有資金尋求選區里長支持林杏兒，檢方舉證不足，7月間判林當選有效。

士檢不服，提起上訴，但二審高等法院民庭認為，原判決的合法送達日為7月18日，依法上訴期間為20日，士檢卻遲誤上訴1天，因此判定上訴不合法，全案未進入實體審理，本月11日裁定駁回。

另因選罷法規定，縣市議員當選無效訴訟為採二級二審制，故全案就此確定，林杏兒確定當選台北市議員。

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