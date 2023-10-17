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售40塔位可賺千萬得先匯380萬價差？ 婦竟稱「願意被騙」

警方苦勸期間，婦人一度仍堅持匯款。（警方提供）

警方苦勸期間，婦人一度仍堅持匯款。（警方提供）

2023/10/17 21:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人日前接到自稱葬儀社推銷業務訊息互相加LINE，對方誆稱可幫其出售名下所有40個靈骨塔塔位，賺取高額獲利，惟塔位轉換需先給付差價380萬元，她信以為真衝銀行就要匯款，遇勸阻竟稱「聽不下去，願意被騙」，員警不放棄持續苦勸，終於讓她恍然大悟，保住積蓄。

台中市第一分局民權派出所上週五接獲轄內銀行通報，一名婦人臨櫃要匯款疑遇詐，員警廖聖瑋、李泰霖立即前往關心，經了解係婦人名下有數十個靈骨塔塔位，近日突然接獲自稱葬儀社業務的推銷訊息，進而和對方互相加LINE，對方表示日後政府要遷移墓地，可以用一個塔位30萬元幫其出售其名下所有塔位。

如40個塔位全部售出可獲利1200萬元，惟協助塔位轉換須先繳納380萬元的價差及手續費，婦人深信不疑立即到銀行欲匯此鉅款，儘管對方說詞明顯不合理且漏洞百出，婦人仍堅持要匯款，還說「聽不下去，願意被騙」等語，但員警鍥而不捨勸阻，進一步查詢發現對方所提供匯款帳戶已警示，苦勸此為詐騙集團一貫手法。

所幸婦人最後在員警善意提醒下恍然大悟，認清真相係詐騙集團所為，事後不斷向廖、李二員表示：「謝謝你們，謝謝你們的關心。」因為有員警幫助，才得以保住辛苦存下的積蓄。

第一分局分局長吳燕山呼籲，切勿相信來路不明之低成本、高報酬、高獲利的投資訊息，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以減少受騙機率。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

員警不放棄持續苦勸，終於讓婦人恍然大悟，保住積蓄。（警方提供）

員警不放棄持續苦勸，終於讓婦人恍然大悟，保住積蓄。（警方提供）

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