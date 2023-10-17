雲議長涉綠能弊案下台 高檢署：綠能犯罪起訴47案、扣上億元

涉綠能貪污案被雲林地檢署起訴的國民黨籍雲林縣前議長沈宗隆。（資料照）

2023/10/17 20:02

〔記者錢利忠／台北報導〕為打擊綠能蟑螂，高等檢察署檢察長張斗輝今召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，以排除不肖公務員、民代及黑道勒索施工廠商；而自2021年起至今年9月底止，共查緝綠能犯罪108案，羈押20人；迄今已起訴47案、67人，其中以國民黨籍雲林縣前議長沈宗隆涉收綠能業者賄賂而被雲林地檢署起訴一案最受矚目；另扣押不動產18筆、不法所得查扣約1億元。

關於沈宗隆涉賄起訴一案，雲檢查出，達德能源於2019年在雲林推動風力發電廠，因申請公文、建造執照及使用執照取得時程不如預期，希望藉修改地方政府自治條例，以加速案件進行，遂涉嫌行賄當時身為雲林縣議長的沈宗隆等人2600萬元；沈宗隆於偵查期間承認犯行，並繳回犯罪所得，該案仍於雲林地院審理中；而沈也因此案辭去議長，並希望與雲檢達成認罪協商，爭取較低刑期。

請繼續往下閱讀...

綠能犯罪過去集中在中南部，如今有延伸至北部的趨勢，對於犯罪區域的變化，高檢署擴大邀集全國各地檢察署與會，另循往例，邀請行政主管機關經濟部能源署、台灣電力公司，以及廉政署、調查局、刑事警察局等司法機關、海洋委員會海巡署等代表出席。

高檢署表示，今會中所提出的專案報告，除針對妨害綠能犯罪分析外，經濟部能源署也就目前遭遇妨害綠能產業發展的問題，提出解決方案；另外，雲林地檢署也介紹檢察機關就民眾陳情抗爭，提出處理機制，強化各機關偵辦妨害綠能產業發展相關犯罪的專業能力與偵查知能，展現政府支持綠能產業發展的決心。

而為避免不法人士從綠能產業發展過程中牟取不法利益，張斗輝今年頒布「實施打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台實施計畫」，各地檢署均已召開會議，並主動拜會各縣市政府、台電等機關，透過該平台橫向聯繫，交換情資與心得，主動發掘不法綠能案件。

高檢署指出，從去年以來，各地檢署定期或不定期與轄區綠能廠商座談，傾聽業者遭遇的困境，對於勇於檢舉的廠商，將落實保密措施，展現政府強力、從嚴、從速打擊綠能犯罪的決心。

而自2021年迄今，檢、警、調、廉、海巡等司法機關，強力查緝綠能蟑螂，截至今年9月30日止，檢察機關共偵辦108案、羈押20人、起訴47案、67人、緩起訴7案、23人，扣案金額合計台幣7971萬2500元、人民幣1萬7600元，日幣56萬6000元，以及被告自動繳回2110萬8100元，另扣押不動產18筆、黃金金條2條，成果豐碩。

高檢署檢察長張斗輝今召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，擴大邀集全國各地檢察署與會，循往例邀請行政主管機關經濟部能源署、台灣電力公司，以及廉政署、調查局、刑事警察局等司法機關、海洋委員會海巡署等代表列席。（高檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法