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擔任鎮代貪污免刑仍屬有罪 彰縣議員洪本成當選無效確定

彰化縣第五選區縣議員洪本成因涉犯收受賄賂罪遭判免刑，被同選區候選人提出當選無效告訴，台中高分院認為刑事免刑仍屬有罪，今天判決當選無效定讞。（資料照）

彰化縣第五選區縣議員洪本成因涉犯收受賄賂罪遭判免刑，被同選區候選人提出當選無效告訴，台中高分院認為刑事免刑仍屬有罪，今天判決當選無效定讞。（資料照）

2023/10/17 17:50

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣第五選區（溪湖鎮、埔鹽鄉及埔心鄉）國民黨縣議員洪本成，參選第20屆縣議員並當選，不過因1999年、2000年擔任溪湖鎮代會副主席，曾向包商收取回扣，涉犯收受賄賂罪，經同選區歐陽蓁珠提出當選無效告訴，彰化地院一審判決當選無效，洪本成提出上訴，台中高分院今天駁回上訴，認為雖經判處「免刑」，但仍屬有罪判決確定在案，維持一審當選無效的判決，全案定讞，不得上訴。

洪本成1999年、2000年擔任溪湖鎮代會副主席，因私下洩漏招標底價並配合圍標廠商等方式，使特定廠商得標溪湖鎮公所工程，再索取工程回扣，彰化地院認定違反貪污治罪條例第5條第1項第3款，對於職務上的行為收受賄賂罪，因他在偵查中自白而查獲其他共犯，且繳交犯罪所得，所以判處免刑。

判決指出，洪本成在審理時雖坦承有犯收受賄賂罪，但辯稱，修正前選罷法第26條第2款所稱的「判刑確定」，是指受「有期徒刑」的科刑判決，但他是受「免刑判決」，不符合上開法條所稱「判刑確定」的要件。

台中高分院合議庭法官認為，依照今年6月9日修正後選罷法第26條第1項第2款規定，曾犯貪污罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。該修正的立法理由載明是為貫徹清廉參選本旨，不論法院判刑輕重，即便是判決免刑，依現行規定即不得登記為候選人。

因此，修正前選罷法第26條第2款規定「曾犯貪污罪，經判刑確定」，自應包括有罪的「免刑」確定判決在內，洪本成的抗辯不可採信，駁回上訴，維持一審當選無效的判決，全案定讞，不可上訴。

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