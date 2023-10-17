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桃捷機房火警 列車突停百餘乘客冒險走軌道疏散

2023/10/17 00:48

〔中央社〕桃園機場捷運泰山站機房今晚發生火警，有列車也在距離泰山貴和站前不遠處突然停止，上百受困旅客在桃園捷運人員引導下，冒險循著已斷電的軌道旁步道走到車站後疏散。

新北市警消今晚8時47分接獲通報，機捷A5泰山站發生火警，警消到場發現是2樓機房的消防設備啟動，現場警消表示，由於消防設備作動後，會噴出消防用的惰性氣體，因此，人員只能暫時在機房外等候，等消防氣體消散後才能進入查看。

警消共出動15車46人到場戒備，但現場沒有明顯火煙，機房外並無火煙跡象，直到晚間9時51分才能進入查看。警消指出，現場為捷運的電力機房，初步查看機房內無明顯火煙，但機房內第3軌電力機櫃訊號異常，因此火警原因將交由桃捷公司與火調人員調查。

警消表示，當機房啟動消防設備時，機捷部分路段的列車都停止運作，其中有一列車從泰山站往A6泰山貴和站方向行進，就在距離泰山貴和站約400公尺處停止運行。

警消提到，在警消協助下，桃捷站務人員依任務編組引導受困旅客，行走軌道旁步道至泰山貴和站疏散。根據桃捷行控中心統計，共疏散120人，所幸無人受傷，結束一場虛驚之旅。（編輯：陳彥鈞）1121017

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