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基泰大直釀25戶鄰宅傾毀 檢廉今二度搜索約談3人

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，導致鄰房塌陷。（資料照）

2023/10/16 17:00

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設「基泰大直」因施工不當，上月7日造成25戶鄰宅傾毀，台北地檢署於9月22日發動首波搜索，依違反建築術成規致生公共危險罪，分別諭令基泰大直專案副理邱丞鴻、福益營造工地主任張博翔25萬、10萬元交保後，今二度指揮廉政署8路搜索，約談基泰規劃部姜姓男專員、基泰陳姓財務女顧問，以及幫基泰跑照的黃姓女業者等3人，釐清忽視建案異常數值釀禍等疑點。

據了解，檢廉今日搜索名單，並無基泰經營階層及公務員。

今年9月13日，檢廉向基泰調閱大直建案監測紀錄，職員指稱都在建案現場，當日即以證人身分約談邱丞鴻、張博翔2人；而負責建案監測的儀大公司職員則證稱，事發前多次發出示警工地異常。

檢廉比對北市府移交的各月監測數值及三大技師公會判讀報告，案發前幾乎每月數值都有異常，現場負責人曾密集與儀大公司聯繫，卻未見積極補救，相關對話還出現「老大說這程序還是要走」等可疑字眼。

檢廉調查，今年2月至9月7日事發日止，壁體內傾度管、地面沉陷點、建物沉陷點等，皆有數值異常，9月4日至7日，連續3天數值已達停工標準，7日下午2點，自動化監測系統發出警示聲，基泰仍大規模開挖，終致釀災。檢廉已搜扣監測文件、手機，勘查邱、張等人通聯與對話紀錄，釐清相關責任歸屬。

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