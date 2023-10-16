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首頁　>　社會

不滿前女友與前夫藕斷絲連 莽男持刀砍人逃2天落網

警方拘提陳姓男子。（記者陸運鋒翻攝）

警方拘提陳姓男子。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/16 12:29

〔記者陸運鋒／新北報導〕桃園市一名39歲陳姓男子，因不滿翟姓前女友與杜姓前夫藕斷絲連，又發現2人共處一室，醋勁大發持刀追砍翟女，而杜男為救翟女因而遭砍傷，警方獲報後鎖定陳男，昨晚持拘票將其逮捕，依法究辦。

據了解，住在桃園平鎮的陳男有殺人未遂、妨害自由、毒品等前科；而住在新北永和的30歲翟女，則與28歲杜男育有一子，2人雖已離婚，但仍保持聯繫，翟女恢復單身後進而與陳男交往，但陳男時常對翟女惡言相向、拳打腳踢，於是翟女在11日下定決心與陳男分手。

永和警分局調查，陳男心有不甘，發了瘋似的尋找翟女下落，13日得知翟女到杜男家中訴苦，認為都是杜男搞鬼，當天上午10時許，便前往杜男位在永和區環河西路二段住處，將大門踹開進入後，又發現2人在房內獨處，氣得持菜刀要砍翟女，而杜男上前奪刀遭到砍傷。

據指出，翟女嚇得奪門而出，陳男則從杜男家中拿了另把水果刀，沿路追逐200公尺，民眾見狀紛紛報案，陳男見到警方到場後，隨即將水果刀丟棄，並攔了計程車逃逸。

警方表示，獲報趕抵後，隨即將杜男送往醫院救治，其手臂有8公分刀傷，幸無生命危險；警方指出，案經調閱監視器鎖定陳男，於昨天傍晚5時許，持拘票在桃園中壢一帶將其逮捕，詢後依傷害、恐嚇罪嫌移送偵辦，另杜男為詐欺通緝犯，一併解送歸案。

警方將陳男移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將陳男移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

陳男持刀追逐翟姓前女友。（記者陸運鋒翻攝）

陳男持刀追逐翟姓前女友。（記者陸運鋒翻攝）

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